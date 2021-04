A megfertőződött Dárdai Pál ehhez hasonlította a koronavírus tüneteit

Megosztás Tweet



Fegyelmezetten akarja végigcsinálni a kötelező karantént Dárdai Pál, a Hertha BSC labdarúgócsapatának a vezetőedzője, akiről csütörtökön derült ki, hogy koronavírusos.

Dárdai Pál, a Hertha BSC vezetőedzője (Fotó: MTI/EPA/Pool/Maja Hitij)

A magyar szakember otthonából tartott sajtótájékoztatót, melynek során beszámolt családjának egészségi állapotáról is. „A feleségemet csúnyábban elkapta a betegség, mint engem, ő megszenvedi. Nekem csak a tagjaim fájnak, hasonlít az izomlázhoz egy öregfiúk-meccs után. De nem sírok, nem panaszkodok, végigcsinálom ezt és kész” – jelentette ki a 45 éves tréner.

„Sosem gondoltam volna, hogy elkapom a koronavírust. Tavaly a junior csapatnál mindennap több száz gyerekkel találkoztam, mégsem fertőződtem meg, egészen mostanáig. Az edzőpályán tudtam meg, hogy pozitív lett a tesztem” – mesélte.

Dárdai Pál és stábja, valamint a teljes keret április 29-ig marad házi karanténban,

és a csapat május 3-tól pótolja majd a szövetség által elhalasztott három bajnokiját. „Naponta 15-ször telefonálok segédedzőmmel és barátommal, Andreas Zecke Neuendorffal, figyelem a játékosok online edzéseit, és velünk lakó fiamat, az U16-osoknál játszó Bencét nyugtatom, aki szintén nem hagyhatja el a házat” – mondta az edző, aki tízperces kerékpárútra lakik az Olimpiai Stadiontól.

„Tulajdonképpen én csak vendég vagyok Németországban, de most igazán otthonosan érzem itt magam, nagyon kedvesek az emberek” – jelentette ki Dárdai, aki 1997 óta él Berlinben. „Sokan akarnak segíteni, bevásárolni vagy főzni nekünk, ennyit már meg sem tudnánk enni. Nagyon jólesik” – tette hozzá.

A csapat online tréningjeiről kifejtette, a futballisták futópadoznak, szobabicikliznek, erősítenek, és néhányuknak máris izomláza van.

Akik – hozzá hasonlóan – kertes házban laknak, azok kinn labdával is gyakorolnak. „Vannak rosszabb dolgok is az életben. A bajnokságban a kezünkben van a sorsunk, de most az a legfontosabb, hogy mindenki gyógyuljon meg, illetve maradjon egészséges” – összegzett Dárdai Pál. A Hertha BSC a 18 csapatos tabella 15. helyén áll.