Rasszista tett, ha a gyerekeknek sok tejterméket adnak egy radikális baloldali szervezet szerint

Az Extinction Rebellion radikális baloldali szervezet egyik angliai szárnyának az aktivistája azzal állt elő, hogy diszkriminatív, ha a gyerekeknek az iskolában tejet és sajtot adnak. Alison Plaumer szerint a világ népességének a 65 százaléka laktózérzékeny, és közülük sokan fekete bőrűek, ázsiaiak vagy valamilyen etnikai kisebbség tagjai. Éppen ezért számít rasszistának szerinte az, ha sok tejterméket kapnak az iskolában a gyerekek.

Rasszista és a környezetre is káros az, ha a gyerekeknek sok tejterméket adnak az iskolában, ezt állítja egyre hangosabban a radikális baloldal. A V4NA nemzetközi hírügynökség most egy klímaaktivistát idéz, aki arra hivatkozik, hogy az ázsiaiak és feketék nagy része laktózérzékeny – ezért diszkrimináció, ha a gyerekek sokszor kapnak tejet és sajtot (ezek szerint az sem számít, ha az laktózmentes) – olvasható az Origo cikkében.

Az Extinction Rebellion radikális baloldali szervezet egyik angliai szárnyának az aktivistája ugyanis azzal állt elő,

hogy diszkriminatív az, ha a gyerekeknek az iskolában tejet és sajtot adnak.

Alison Plaumer szerint a világ népességének a 65 százaléka laktózérzékeny, és közülük sokan fekete bőrűek, ázsiaiak vagy valamilyen etnikai kisebbség tagjai.

Éppen ezért számít rasszistának szerinte az, ha sok tejterméket kapnak az iskolában a gyerekek, annak ellenére, hogy Európában a laktózérzékenyek aránya 20 százalék alatt van, és mára már vannak laktózmentes tejtermékek is.

Az Extinction Rebellion aktivistája szerint inkább növényi alapú étrendre lenne szükség heti két napon az állami iskolákban. Ennek elérésére egy petíciót is indított Brighton and Hove városi tanácsánál, amellyel azt is el akarja érni, hogy a tanács által szervezett eseményeken a koronavírus-járvány elmúlta után csak növényi alapú ételeket szolgáljanak fel.

Alison Plaumer szerint sok szülő támogatja az elképzelését, és a gyerekek is azt akarják, hogy történjen valami.

Petíciójából nem maradhatott ki a klímahisztéria sem, és arra figyelmeztetett, hogy az ételgyártás miatt több mint 1,5 fokkal emelkedik a Föld hőmérséklete az Oxfordi Egyetem elemzése szerint. Ha pedig nem változtatnak a dolgokon, akkor túllépik a meghatározott értéket.

Az aktivista szerint a legjobb megoldás az lenne, ha az emberek átállnának a növényi alapú étrendre. Az állattenyésztés és a halászat miatt folyik ugyanis többek között az erdőirtás és a vizek szennyezése is. Alison Plaumer példákat is felhozott Angliából arra, hogy néhány helyen már nem szolgálnak fel húst a városi eseményeken, vagy húsmentes napot tartanak minden héten egyes iskolákban.

Brighton and Hove egyik tanácsosa támogatja is a radikális baloldali szervezet aktivistájának elképzeléseit.

A zöldekhez tartozó Elaine Hill már 28 éve vegán életmódot folytat, és szerinte sokkal kevesebb a karbonlábnyoma a növényi alapú étrendnek, mint egy átlagosnak. A tanácsos arról is beszámolt, hogy Brighton and Hove-ban jelenleg háromhetente két húsmentes nap van az iskolákban, és meg akarják növelni a növényi alapú ételek számát a menüben.

A tejnél egyébként már korábban is felmerült a rasszizmus vádja. Egy ausztrál férfi tavaly a Pauls márka tejének a címkéjét találta rasszistának, mert arra az van írva, hogy „okosabb, fehér tej”. Dr. Stephen Hagan szerint ez sértő a fekete emberekre nézve, mert azt sugallja, hogy a tej csak az okos, fehér embereknek való, az okos, fekete embereknek nem. Ugyanakkor

angolszász nyelvterületen a „smarter” (okosabb) kifejezést egyszerűen az alacsony zsírtartalmú termékekre használják, a „fehér" pedig egyszerűen a tej színét jelzi,

amit nem lehet megváltoztatni.

A címlapfotó illusztráció.