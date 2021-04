A pálya hőse, az utca réme (I. rész) – O. J. és az igazságszolgáltatás macska-egér harca

Megosztás Tweet



Ami sokak számára a megváltást, a szegénységből és rossz társaságból való kitörést jelenti, az másoknak mázsás súlyként nehezedik a vállára. A magasból egyik pillanatról a másikra mélybe zuhanó sportolók sokszor nem tudnak megbirkózni a hírnév okozta legyőzhetetlenség érzésével, a hirtelen jött pénzzel, a sérülések okozta maradandó fájdalmakkal vagy egy családtag elvesztésével, és hosszantartó gyötrődésüknek, tévképzeteiknek végül mások lesznek áldozatai. Phillip Adams egykori amerikai futballista múlt heti tragikus gyilkossági ügye kapcsán a hirado.hu összeállításában azokat a játékosokat veszi górcső alá, akik a pálya hőseiből az utca rémei lettek.

Phillip Adams egykori profi amerikai futballista 5 ember életét oltotta ki az elmúlt héten. Az áldozatok között volt kezelőorvosa, Robert Leslie, annak felesége, Barbara, valamint két unokájuk, a 9 éves Adah és a mindössze 5 éves Noah is.

Szemtanúk szerint Adams körülbelül 20 lövést adott le, majd szülei otthonába menekült, ahol a rendőrség tájékoztatása szerint kiérkezésük után öngyilkos lett.

A 32 éves Adams hat idény alatt 78 NFL-meccsen lépett pályára hat csapatban. Apja a helyi televíziónak elmondta, hogy a futballt okolja fia problémái miatt, ezért is követhette el a gyilkosságokat.

Mondhatom, hogy jó gyerek volt. A futball tette tönkre

– fogalmazott az apa.

Adams különcnek számított már játékos korában is. Miután abbahagyta profi pályafutását, minden egyes perc gyötrelemnek számított, amit a sport nélkül kellett megélnie.

Ez annyira nem rá vall, nyilvánvalóan elment az esze. Nehéz volt maga mögött hagynia a játékot, főleg egy olyan elhivatott srácnak, mint Phillip

– mondta Scott Casterline a játékos ügynöke.

De nem Adams volt az egyetlen, aki a pályafutása után démonokkal küzdött. Az összeállításunkban szereplő egykori sikeres sportolók mind rossz útra tértek, hiába voltak adottak a körülmények egy jobb, gondtalan életre.

Orenthal James Simpson (NFL, 1969-1979)

A lista leghírhedtebb tagja, aki rossz útra tévedt, és még a büntetés alól is kihúzta magát. O.J. Simpson 10 évet húzott le az amerikai profi futballligában (NFL), ahol a hetvenes években a bajnokság legkiemelkedőbb futójátékosai között tartották számon. 1973-ban és 1975-ben az NFL legjobbja címet is elnyerte, pályafutását követően pedig még a profi futball hírességek csarnokába is beválasztották.

A futballcipő szögre akasztása után több amerikai filmben is szerepelt, és világszerte ismertté vált. Talán ezért is esett sokaknak nehezére elhinni, hogy hidegvérrel végzett ex-feleségével, Nicole Brown Simpsonnal és a hölgy új párjával, Ron Goldmannel.

Bár első fokon elítélték, az „évszáza pereként” emlegetett 1995-ös büntetőjogi tárgyaláson O. J. Simpson ügyvédserege a DNS-bizonyítékok és a rendőrségi eljárás megkérdőjelezésével másodfokon sikeresen védte meg a volt futballistát, aki

végül minden vádpont alól felmentésre került.

A USA Today 1997 májusi cikkében arra világított rá, hogy a két ítélet közötti különbséget nagyban meghatározta az esküdt szék bőrszíne. A büntetőjogi tárgyalás esküdtjei között kilenc fekete bőrű, két fehér bőrű és egy spanyol származású volt, míg a polgári per során (melyben első fokon elítélték Simpsont) kilenc fehér, egy spanyol, egy ázsiai, valamint egy fekete és spanyol származású személy alkotta az ítéletmondókat.

„Nagyon sok különbség volt a két tárgyalás között, de ezek mind elenyészőek ahhoz képest, hogy az egyik esküdt szék túlnyomórészt fehér, a másik túlnyomórészt fekete volt” – mondta Jeffrey Abramson, a Brandeis Egyetem professzora, az esküdtszékek rendszeréről szóló könyv szerzője.

„Két esküdt szék, két társadalmi réteg, két igazságszolgáltatási kódex.”

Christopher Darden, a Simpson-per büntetőeljárásának ügyésze más véleményen volt. „Ez az esküdt szék a bizonyítékokra összpontosított, nem a fajra vagy a politikára” – mondta, hozzátéve:

„O. J. hazudott az esküdtszék előtt, hazudott a fekete közösségnek, és hazudott az amerikai közvéleménynek.”

Ugyan a börtönbüntetést elkerülte, Simpson teljesen nem úszta meg szárazon. A két áldozat családja két évvel később polgári pert indított, mely során a bíróság 33,5 millió dollár kártérítést ítélt meg számukra. Az ex-futballista mindmáig a teljes összeg töredékét fizette csak vissza.

Ha ez nem lett volna elegendő veszteség a családoknak, és azoknak, akik hisznek az igazságszolgáltatási rendszerben, O. J. Simpson Pablo Fenjves amerikai íróval közösen kiadott „Ha én tettem volna” című könyvével öntött olajat a tűzre.

A könyv, melynek írója kijelenti, hogy a benne rejlő történet „pusztán fikció”, részletesen mutatja be Simpson kapcsolatát ex-nejével, és kifejti, hogyan is végzett volna vele és partnerével az ex-futballista, „ha tényleg ő tette volna”. Ezzel

egységes vélemények alapján Simpson egyszerre csapta arcon az igazságszolgáltatást és ismerte be bűntettét a hipotetikus kijelentések védfala mögül.

A könyvért járó jogdíjakat a floridai csődbíróság 2007 augusztusában a Goldman családnak ítélte oda, hogy részben fedezze a megítélt kártérítést.

Mivel a börtönbüntetést megúszta, azt is mondhatnánk, hogy O. J. Simpsonnak valamilyen kifacsart módon összejött az „amerikai álom”, a perköltségek és hírnevének teljes lerombolása miatt azonban csődbe ment, sőt, 2007-ben már utolérte a sorsa. Több bűncselekmény elkövetésével, köztük fegyveres rablással és emberrablással vádolták, és 2008 októberében legalább kilenc év, de legfeljebb 33 év börtönre ítélték. A minimális büntetésnél alig többet töltött a Las Vegas-i Lovelock javítóintézetben, ahonnan 2017. október 1-jén szabadlábra helyezték.