Európa-szerte politikai és nem egészségügyi megfontolásokból nem használnak keleti vakcinát

Egészségügyi magyarázat nem lehet arra, hogy egy ország miért válogat a koronavírus elleni oltóanyagok között a gyártás helye szerint. Olaszországban is inkább politikai megfontolások övezik azt, hogy keleti oltóanyagot nem használnak – véli Francesco Giubilei politikai elemző, egyetemi tanár, Fondazione Tatarella nevű vezető olasz konzervatív alapítvány elnöke.

Németország a héten jelentette be, hogy tárgyalna Oroszországgal a Szputnyik V vakcina beszerzéséről. Francesco Giubilei arról, hogy Olaszország a jövőben fog-e uniós kereteken kívülről beszerezni vakcinákat, azt mondta, hogy „nagyon szomorú, hogy ezt kell mondanom, de ma már egyre többen beszélnek erről, nevezetesen, hogy országunkban a Szputnyikkal szemben nem közegészségügyi kifogások merülnek fel, hanem geopolitikai jellegűek. A nyugat-európai országok egyszerűen azért nem akarnak Szputnyikot, mert Oroszországban készül – ez jelenti az óriási problémát.”

Náray Balázs beszélgetőpartnere, Francesco Giubilei a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában hangsúlyozta: „közegészségügyileg tekintve – csak meg kell nézni, hol használják – sehol sincs gond vele, egy jó oltóanyag. Van itt az Európai Unió részéről egy másik nagy tévedés; hónapokon keresztül mondogatták, hogy nekünk megvan a vakcinánk, megvan a saját stratégiánk, nincs szükség az oroszokra, most pedig lehet, hogy hozzájuk fordulnak, de már lehet, hogy túl későn.”

A szakértő néhány példával élve támasztotta alá állítását. Elsőnek Magyarországot hozta fel, ahol használják a Szputnyikot is, és „nagyon gyorsan zajlik az oltási kampány”, hiszen több oltóanyag áll rendelkezésre.

Véleménye szerint Magyarország a tökéletes példa arra, hogy egy európai uniós ország is dönthet úgy, hogy „máshonnan is szerez be oltóanyagot, és ez jó stratégiának bizonyul”.

„De vehetünk egy másik országot is példaként – ahol a mi alapítványunknak és elemzőintézetünknek jó kapcsolatai vannak, és amely ország Magyarországnak is jó barátja – ez Szerbia: egy Európai Unión kívüli ország, ahol használják az unióban elfogadott vakcinákat, és a Szputnyikot is, és nagyon jól haladnak” – fogalmazott, majd hozzátette: „így nagyon sok ember kezdett oda utazni Olaszországból is, hogy ott kapják meg az oltást”.

Harmadik példának a szakértő San Marinót említette meg, ami egy nagyon pici ország, egy nemzetállam, de gyakorlatilag egy város Olaszországon belül.

„San Marino két-három hónappal ezelőtt úgy döntött, hogy alkalmazzák az orosz oltóanyagot, így náluk elérhető a Szputnyik. Ez azért is elképesztő, mert a San Marinó-i állampolgárok számára rendelkezésre áll a Szputnyik, míg az olasz állampolgároknak, akik onnan 5-10 kilométerre élnek, és San Marinóban dolgoznak, nem áll rendelkezésre, és nincs vakcina.

San Marino a legjobb példa arra, hogy az olasz embereknek elmagyarázzák, mivel jár az, hogy geopolitikai okokból ők nem juthatnak hozzá egy oltáshoz”

– emelte ki a szakértő.

Németország döntése egyfajta tolóerő lehet a többi uniós országnak

Francesco Giubilei elmondta, hogy „Kurz kancellár szintén beszélt arról, hogy a Szputnyik felé fordulnának. Viszont az a tény, hogy Németország felgyorsítja ezt a folyamatot a maga számára, szerintem mindent megváltoztathat”.

A Tatarella elnöke úgy véli, hogy Olaszország nagy tévedése az oltásokkal kapcsolatban nem is a jelenlegi miniszterelnök Draghihoz, hanem az előzőhöz Contéhoz kapcsolható. „Arról van szó, hogy Olaszország az első számú gyógyszeripari szereplő Európában, a mi gyógyszeriparunk Európában a legnagyobb, komolyabb, mint Németországban és Franciaországban, de a világ szintjén is az egyik legjelentősebb. Tehát, ha egy évvel ezelőtt, 2020 tavaszán a kormányunk úgy dönt, hogy pénzt fektet erre a területre – ahogy például Boris Johnson tette az Egyesült Királyságban, szóval, ha a mi kormányunk is sok pénzt fektet az oltóanyagba, akkor ma már rendelkezésünkre állna az olasz vakcina” – tette hozzá a szakértő.

„Most viszont itt vagyunk oltóanyag nélkül, várunk az Európai Unióra, a helyzet naponta változik; egyik nap azt halljuk, hogy az AstraZeneca mindenkinek jó, másik nap azt, hogy csak az idősek, a harmadikon pedig, hogy csak a fiatalok kaphatják – ez így nagyon zavaros. Ha egy évvel ezelőtt belefektettük volna a pénzt a saját olasz oltóanyagunkba, akkor most nagyon más lenne a helyzet” – fejtette ki véleményét Francesco Giubilei.

A teljes beszélgetést itt hallgathatja vissza.

