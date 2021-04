Migránsok áráról alkudozott egy NGO-hajó

Miközben Európa tagállamait a koronavírus-járvány sújtja, továbbra is folyamatosan érkeznek a kontinens határaihoz a migránsok a tengeri útvonalakon gumicsónakokban összezsúfolódva. Sokszor NGO-k hajói veszik fel és szállítják őket valamely uniós tagállamba. Egy most zajló olasz bírósági eljárásból nemrégiben az is kiderült, hogy volt olyan eset, amikor az egyik civil szervezet jelentős összeget kért azért, hogy egy teherszállító hajóról átvegye a migránsokat.