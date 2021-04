Fényűző villába költözött a Black Lives Matter egyik marxista vezetője

Fehérek lakta enklávé közepén található a 37 éves Patrisse Cullors, a Black Lives Matter (Fekete életek számítanak) mozgalom vezetőjének új otthona. „A mozgalom társalapítója, aki magát „képzett marxistának” vallja, 1,4 millió dolláros lakást vásárolt Los Angelesben, egy nagyrészt fehérek lakta kerületben” – írta a Daily Mail alapján a Mandiner.

Patrisse, aki saját bevallása szerint „művész, aktivista és szabadságharcos” egy három hálószobás és három fürdőszobás házba költözött a Los Angeles melletti Topanga Canyonban. Az ingatlanhoz pedig

Nem világos az, hogy a tranzakciót vajon a mozgalom pénzéből fizette-e. Ugyanis a Black Lives Matter tavaly 90 millió dollár, azaz több mint 26 milliárd forintnyi adományt kapott. A szervezet pénzügyei olyannyira átláthatatlanok, hogy nem tudni, fizetik-e Patrisse Cullorst, aki 2018-as emlékiratában (ami bestseller lett), arról ír, hogy egy elszegényedett környéken nőtt fel, ahol édesanyja nevelte három testvérével, ahol az épületről még a festék is mállott, a bejárati ajtó sosem csukódott rendesen, és a kaputelefon sem működött.

Cullors, aki a Black Lives Matter Global Network-jének vezetője, többéves szerződést írt alá a Warner Brothers céggel.

aki magát „nem-genderkonform személynek” tekinti. „Khan csak az Egyesült Államokban 3,2 millió dollárért négy csúcskategóriás otthont birtokol az ingatlan-nyilvántartás szerint” – számolt be a Mandiner. Továbbá, a Bahama-szigetek egy ultra-exkluzív üdülőhelyen is vagyonokat költöttek el.

#PatrisseCullors

It's ironic. An admitted #Marxist seems to be enjoying the fruits of #Capitolism pic.twitter.com/Nz3TeeAba2

— SnyderverseSimp (@Fraubrukah85327) April 10, 2021