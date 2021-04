Az idővel fut versenyt az ismert nácivadász

Hatvan éve ezen a napon kezdődött Jeruzsálemben az évszázad egyik legjelentősebb büntetőpere. A nácik háborús gépezetének egyik kiemelkedő figuráját a kilenc hónapos per után bűnösnek találták. Adolf Eichmannt, az SS vezetőjét felakasztották, ezzel ő lett az egyetlen személy, akit Izraelben, az ország története során kivégeztek.

„A per nem csak Eichmannról, hanem a holokausztról is szólt. Akkor először kaphattak szót a túlélők” – mondta a lapnak.

Ekkor halott először a holokausztról, bár nagybátyját Litvániában megölték a világháború alatt.

Zuroff egész életét arra tette fel, hogy felkutassa a bűnősöket. Ő lett az egyik legismertebb és legelhivatottabb nácivadász. Négy évtized alatt több mint 3000 gyanúsított nevét adta át 20 ország hatóságainak.

Az elkövetett bűnök nem évülnek el és az idős kor sem biztosíthat védelmet, véli Zuroff, aki szerint az áldozatok családjai miatt is kötelességük az elkövetők felelősségre vonása. Amikor elkövették ezeket a bűnöket, akkor még nem voltak betegek, esendőek – mondta.

