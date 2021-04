Visszatérhet a MotoGP sztárja az orvosi kényszerszünet után

A madridi Ruber kórházban elvégzett vizsgálat során igen kedvező fejleményekről számltak be az orvosok a gyorsasági motoros világbajnok Marc Márquezzel kapcsolatban. Az orvosok szerint Márquez visszatérhet a versenyzéshez, amennyiben vállalja az ezzel járó kockázatot – számolt be a spanyol kiválóság csapata, a Repsol Honda honlapján szombaton.

A hatszoros MotoGP-világelső egy évvel ezelőtt a jerezi futam egyik edzésén bukott és sérült meg, ahol eltört a válla és a felkarja.

I'M VERY HAPPY! Yesterday I visited the doctors and they gave me the green light to return to competition. They have been 9 difficult months, with moments of uncertainties and ups and downs, and now, I will be able to enjoy my passion again!

See you next week in Portimao!! 😁😁✊🏼 pic.twitter.com/ClZj4L4yf3

