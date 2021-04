Verstappen zsebből kifizetné a Ferrari pilótáit – ennyit keresnek az F1-es menők

Habár Lewis Hamilton a Mercedes csapatával folytatott bértárgyalások során nem hangsúlyozta ki, hogy hétszeres világbajnokként mennyire fontos neki a fizetésemelés, az F1 legjobban kereső pilótája továbbra is a béremelésre törekedett – derül ki a mértékadó brit RaceFans.com F1-es szakportál írásából.

Hamilton egy korábbi megállapodás alapján évente körülbelül 40 millió dollárt (12,056 milliárd forint) keres, ami jócskán meghaladja a tavalyig futamonként zsebre tett kétmillió dollárt (602,806 millió forint). December végén olyan hírek keltek szárnyra, miszerint Hamilton rekordnagyságú, 50 millió dolláros (15,058 milliárd forint) fizetést akar a Mercedestől, ezt azonban a vb-címvédő később tagadta a közösségi médiában.

Miután túl kevés idő maradt az új szerződés előkészítésére, Hamilton végül csak egyéves hosszabbításban állapodott meg a Mercedesszel. Ebben a brit címvédő elfogadta, hogy 40-ről 30 millió dollárra (9,035 milliárd forintra) csökkenjen a fizetése.

A RaceFans.com tudósítója, Fritz-Dieter Rencken szakújságíró szerint sokan vélik úgy, hogy az Aston Martin a felét fizeti Sebastian Vettelnek ahhoz képest, amennyit tavaly a Ferrarinál keresett. Vettel és új csapattársa, a kanadai Lance Stroll esetében a pilóták fizetését közvetlenül az autógyár állja, nem pedig a versenyistálló.

An F1 driver salary cap is coming for 2023 - how will it work, and how do the wages of the team bosses fit into the equation?: https://t.co/2oN6ZPWxRB

— Adam Cooper (@adamcooperF1) November 11, 2020