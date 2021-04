Kirúgta a Hertha Petry Zsoltot – Addig szabad a vélemény, amíg egyezik az övékkel

Megosztás Tweet



Kirúgta a Hertha BSC Petry Zsoltot, a csapat kapusedzőjét, mert elmondta egy interjúban a véleményét.

Menesztik a Hertha Berlintől Petry Zsoltot, a csapat kapusedzőjét, aki 2015 óta dolgozott az együttesnél – mindezt a Bundesliga hivatalos honlapja jelentette be. A klubvezetés azt követően döntött úgy, hogy megválik a magyar szakembertől, hogy a Magyar Nemzetben az edzővel készült hétfői interjú fordítása több német portálon is megjelent, és annak tartalma miatt kritikák kereszttüzébe került – számolt be róla a Nemzetisport.hu.

A lap arról ír, hogy a klub hivatalos közleményében Carsten Schmidt vezérigazgató úgy fogalmaz, Petry munkáját mindig is nagyra értékelték a csapatnál, megértő, segítőkész emberként ismerték meg, aki egyszer sem viselkedett idegengyűlölő módon.

„Elismerve a fordítás tökéletlenségeit, és hogy Zsolt néhány gondolata kihagyásra került az interjúból, úgy, hogy azt annak megjelenése előtt még egyeztették volna vele, arra a megállapításra jutottunk, hogy a nyilatkozat nem felel meg a Hertha BSC értékrendjének. Szeretnénk köszönetet mondani Petry Zsoltnak az elvégzett munkáért, és minden jót kívánunk neki a jövőben” – mondta a döntés hátteréről Schmidt. Láthatóan a szerződésbontás hátterében egyáltalán nem szakmai okok állnak.

Petry a Magyar Nemzetnek adott interjúban főleg sportról beszélt, de kifejtette többek között azt is, hogy Gulácsi Pétert sem szabad elítélni csak azért, mert elmondta a véleményét a szivárványcsaládok kapcsán.

Megfogalmazta a gondolatait azzal kapcsolatban is, hogy ha valaki nem tartja jónak a migrációt, akkor rögtön rásütik bárkire, hogy rasszista. „Ez nem engedhető meg, a másik ember véleményét ritkábban tolerálják, főleg akkor, ha az illető konzervatív álláspontot képvisel” – mondta az interjúban.

Hétfőn a Magyar Nemzetben újra hangsúlyozta, maximálisan tiszteletben tartja Gulácsi Péter véleményét. Azt is fontosnak tartotta leszögezni, hogy nem tett hátrányosan megkülönböztető véleményt a szivárványcsaládokra.

Petry mindvégig tiszteletben tartotta mások véleményét.