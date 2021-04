Vígan éli mindennapjait a kiskorú lányokat megerőszakoló bűnbanda vezetője

A gyermekeket szexuális visszaélés szándékával megkörnyékező (grooming) banda ügyében még 2012-ben született ítélet. Abdul Rauf nyolc éves börtönbüntetést kapott, de két év múlva már újra szabad volt. A kettős állampolgárságú férfi ellen már 2014-ben megszületett a kitoloncolási végzés, de fellebbezett és a jelek szerint a jogi eljárást sikerült kitolnia évekre. 2018-ban a bíróság megerősítette, hogy

Abdul Rauf a The Sun által megörökített fotón egy bevásárlókocsit tol kezében pedig plasztik ételszállító táskával látható, ami arra utalhat, hogy élelmiszer kiszállítással keresheti kenyerét.

Hasonló eljárás zajlott le a bűnszervezet másik két pakisztáni származású tagjával. A brit sajtó szerint feltehetőleg ők is még az országban tartózkodnak. Egyikük az 51 éves Abdul Aziz.

A court has ruled that 3 members of the Rochdale paedophile gang can be stripped of their British citizenship. Abdul Aziz, Adil Khan and Qari Abdul Rauf were jailed over the abuse of teenage girls in 2012. They could now be deported to Pakistan once their jail terms have ended. pic.twitter.com/tt1AV6rKcF

— BBC North West (@BBCNWT) August 8, 2018