Tíz tény, amit mindenkinek érdemes tudnia a legendás Puskás Ferencről

Puskás Ferenc a 20. század egyik legjobb – ha nem a legjobb – labdarúgójaként vonult be a történelmünkbe. Ki ne ismerné a mi Puskás Öcsinket, aki a Kispest labdarúgócsapatától egészen a Real Madridig menetelt? Most jöjjön tíz olyan tény, amit mindenkinek tudnia kell róla.

1. Játékosként óriási sikereket ért el, ez nem vitás, de edzőként is remek munkát végzett. Az Antarktisz kivételével minden földrészen megfordult edzői előmenetele során, de a legnagyobb eredményeket a Panathinaikosznál érte el. A bezsebelt görög bajnoki cím mellett Bajnokcsapatok Európa Kupája (BEK-) döntőt is játszott irányítása alatt a csapat.

2. A magyar válogatottban 1956-ig 85 mérkőzésen 84-szer talált be a kapuba. 1961-ben spanyol állampolgárságot is kapott és négy alkalommal szerepelt a spanyol nemzeti 11-ben is.

3. 1952-ben a magyar válogatott tagjaként olimpiai bajnok lett. A legendás Aranycsapat kapitányaként az 1954-es világbajnokságon egészen a döntőig menetelt a csapat élén, a berni döntőn azonban Puskás és Czibor góljai kevésnek bizonyultak. A mérkőzést Nyugat-Németország nyerte meg 3-2-re.

4. Sok legendás sikert tudhat magáénak, 5 magyar és 5 spanyol bajnoki győzelem mellett háromszor a BEK-et is megnyerte a Reallal. Azonban két dologban a mai napig is csúcstartónak számít. 1949-ben a Budapest Honvéd–Győr bajnoki mérkőzésen 7 gólt is szerzett, és a mai napig a Real Madridnál 39 évesen a legidősebb gólszerzőként tartják számon.

5. Több ismert beceneve is volt. A magyaroknál az Öcsi ragadt rá, mert egészen fiatalon, mindössze 15 évesen már a felnőttekkel játszott a Kispestnél. A spanyoloknál a Pancho nevet kapta, de hívták őt Száguldó Őrnagynak is, hiszen a Honvéd labdarúgójaként katonai őrnagyi rendfokozata is volt.

6. A mai napon azaz, április elsején született, ma lenne 94 éves.

7. Két gólt is szerzett azon a híres 6-3-as londoni diadalon, amit a magyar válogatott aratott az angolok felett több mint 100 000 néző előtt. Azóta ezt a párharcot az évszázad mérkőzéseként emlegetik.

8. Érdekesség, hogy édesapja is labdarúgó volt, és focista karrierje után a Kispestnél edzősködött.

9. Állami és sport kitüntetései mellett van egy díj, amelyet a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség róla nevezett el. Néhány éve a FIFA megszavaztatja az év legszebb gólja címet, és az azt elérő játékost Puskás-díjjal jutalmazza.

10. Kevesen tudják, hogy 15 évesen a 20 éves alsó korhatár szabálya miatt hamis adatokkal, Kovács Miklós álnéven kezdte pályafutását a kispesti felnőttcsapatban.