Rasszistának vélt neveket tüntetnének el az Egyesült Államok térképeiről

Amerika térképei tele vannak faji előítéletekkel, és ezt meg kell változtatni. Az Egyesült Államok helységnevei a fehér felsőbbrendűség zavaró örökségéről tanúskodnak – ezzel a címmel és alcímmel jelent meg cikk a Scientific American tudományos magazinban.

A négy szerző nem csak földtudós kutatóként, hanem színes bőrű nőként fogalmazta meg véleményét. Nem mi emeljük ezt külön ki, hanem ők kezdik ezzel a tudományos magazinba írt cikküket. Leírják, hogy földtudósként az életüket a Föld természetes folyamatainak tanulmányozására szentelték, térképeket és műholdfelvételeket vizsgálva töltik az idejüket, azért, hogy például a korallzátonyokat vagy a jégsapkákat tanulmányozzák.

Elmondásuk szerint mert nemcsak kutatók, henem színes bőrű nők is, ez meghatározza a világban szerzett tapasztalataik nagy részét, és sokszor emiatt akadályokba ütköznek. Hasonló problémának tartják, hogy munkájuk során is előfordul, hogy rasszista elnevezésekkel kell dolgozniuk.

Becslésük szerint

az Egyesült Államokban még mindig több mint 1400 olyan földrajzi elnevezés van, ami rasszista felhangokkal bír.

Bár sokan nem érzékelik kártékony hatásukat, sőt vannak, akik még aktívan küzdenek is a fennmaradásukért, a kutatók szerint ezek nagyon károsak, és megakadályozzák egy igazságos társadalom kialakulását.

A földrajzi nevek többsége természetesen akár évszázadokkal korábban alakult ki, egyszerűen történelem, a helyi társadalom fejlődése folyamán. Az Új-Mexikóban található – problémásnak tartott – Chinaman Trail (kínai nyom) például a kínai munkásokra utal, akik építették a helyi vasutat.

A kutatók szerint számos olyan földrajzi elnevezés is él még, amelyek az indián őslakosokat tüntetik fel kedvezőtlenül. Felidézik, hogy bár az általuk csak n betűs szóként hivatkozott „nigger” kifejezést már korábban eltüntették a térképekről, a helyettük bevezetett negro szó szintén rasszista és offenzív. Például van egy kanyon az Egyesült Államokban, amit a 60-as években először Negro Bill kanyonnak neveztek át, majd 2017-ben Grandstaff kanyonnak.

A nevek módosítása azonban nem általános, a szerzők szerint sajnálatos, hogy több esetben elutasítják a hatóságok a névváltoztatási indítványokat arra hivatkozva, hogy például a negro szó nem rasszista.

A szerzők véleménye szerint nem hatékony az ilyen eseteket tagállami szinten kezelni. A képviselőház két demokrata tagja szövetségi szinten már be is nyújtott egy javaslatot, aminek segítségével egységesen meghatároznák és megváltoztatnák a rasszistának tartott földrajzi neveket. A szerzők felhívják a földtudományi szervezeteket is, hogy befolyásukkal segítsék eltüntetni a nem kívánt neveket a térképről, hogy a jövő színes bőrű szakembereinek már ne kelljen rasszista nevekkel találkozniuk a munkájuk során.

