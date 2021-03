Mit tiltanak be holnap a Zöldek?

Megosztás Tweet



Körvonalazódik a “szép új világ”. Mondjuk, aki szereti a húst, szívesen autózik, vagy családi házban szeretne lakni, jobb, ha sürgősen másik bolygót keres magának. A Zöldek és más világmegváltók ugyanis jobban tudják, mi a jó nekünk.

A német Zöldek minden választás előtt betiltanának valamit. Nyolc éve a hússal volt bajuk, és azt javasolták, hogy a közétkeztetésben legyen hetente legalább egy “Veggy Day”, vagyis vegetáriánus nap.

A magyar füleknek eretnek követelést nyugaton immár a fősodor is átvette és nem az a kérdés, hogy miért kell(ene) a húsfogyasztást csökkenteni, hanem az, hogy milyen eszközökkel és milyen tempóban?

Jön a nagy ugrás?

Az tény, hogy a Föld agrárterületének közel felén takarmányt termesztenek, így a hús- és tejfogyasztás csökkenése esetén ez felszabadulna más élelmiszerek számára. A Zöldek a haszonállatokat tartják a CO2- és a felmelegedést legalább ilyen mértékben gyorsító metánkibocsátás egyik fő forrásának. A malacok és tehenek számának csökkentésével tehát jót tennénk a klímának és a testtömeg-indexünknek is.

Mit együnk helyette? A brüsszeli bizottság nemrég engedélyezte a lisztkukacok emberi fogyasztásra való felhasználást és már dolgoznak a szöcskés csokin is. A multik is ugrásra készen állnak, bármikor bővítik a laboratóriumokban tenyésztett spórákra és gombákra épülő vegán termékpalettájukat.

Négy éve a Zöldek az autópályákon vezettek volna be sebességkorlátozást,

ám a közfelháborodást látva ezt is hamar visszavonták. Ami maradt, az a benzin- és dízelüzemű autók fokozatos betiltása. A norvégok már 2025-től nem vehetnek ilyen járműveket, a dánok, svédek, indiaiak és hollandok 2030-tól. Ahogy már most egyes német nagyvárosokba, úgy 2024 után már Párizsba sem hajthatunk be dízelautóval, vagy 2030 után benzinessel. A német Zöldek már 2030-ra betiltanák a belső égésű autók árusítását.

Idén újra választási év van, így újabb ötlettel álltak elő. Egy hamburgi zöldpárti városépítési tanácsnok szerint a családi házaknak túl nagy az ökológiai lábnyoma és a családi házas övezetek falanszterként veszik körbe a tömbházas városrészeket, amelyek így nem tudnak terjeszkedni. A megoldás: mint Ceausescu a falvakat a középkori városfalakat, úgy

a családi házas övezeteket is le kell bontani és a helyükre tömbházakat építeni.

Itt, Magyarországon azt gondolnánk, hogy ezek a Zöldek jó dolgukban azt sem tudják, mit csináljanak. A helyzet ennél súlyosabb, ugyanis a Zöldek számítanak a szeptemberi német választások fő esélyesének, és ha Annalena Baerbock személyében ők adják az új kancellárnőt, az eddig megmosolygott és visszavett tervekből Németországban könnyen valóság lesz.

Akkor Magyarország egy újabb szempontból is a boldogság szigetének számítana.

Címlapfotó: Mozgástér blog/illusztráció (kép forrása: itt.)