Nyugaton a városkép változatlan – rekonstrukciók az első világháború után

Az első világháború sok egyéb terület mellett a műemlékvédelemben is éles cezúrát jelent. Több országban ekkor megtörtént az, amit a civilizált korban már elképzelhetetlennek tartottak: középkori épületek egész sorát, a történelem viharait túlélt teljes városokat ágyúztak porig. Emiatt a békeidőben kialakult elveket és gyakorlatot kellett felülírni és ezeket az épületeket újjáépíteni – olvasható az Architextúra blogon.

A modern műemlékvédelem elvei már a XIX. század végére kialakultak. Ekkor vált alapvetéssé, hogy a történelem során elpusztult épületek újjáépítése kerülendő (ne feledjük, hogy ezek az elvek nem a történelem tépázta Közép-Európában, hanem az épen maradt műemlékek óriási mennyiségével büszkélkedő Franciaországban, Nagy-Britanniában és Németországban alakultak ki). Ezt az elvet az első világháború írta felül, amikor a nyugati front mentén, Flandriában és Franciaországban addig épen maradt középkori városok egész sora pusztult el. A csaták végén nem volt kétséges, hogy ezeket az együtteseket minden változtatás nélkül újjá kell építeni – írja Szende András tájépítész az Architextúra blogon.

Ráadásul az érintett városok mind a háborúban nyertes országok területén állnak, így a húszas évek ideológiájából következett, hogy a „németek rombolását” helyre kell állítani – természetesen a konkrét épületek lerombolásáért az antanthatalmak ugyanúgy felelősek voltak, de a történelmet a győztesek írják.

Az elpusztult városok közül mind súlyosságát, mind az épületek jelentőségét tekintve kiemelkedő a francia-belga határ menti Ypres (flamandul Ieper). A városért négy év alatt három, összesen mintegy félmillió elesettet követelő csatát vívtak, amelyek során a középkori textilipari központból tulajdonképpen egy üres mező maradt.

Az elpusztult város összes középkori épületét újjáépítették. A képen látható hentescéh-székház jól mutatja, hogy milyen aprólékos gonddal faragtak újra minden részletet – a két kép közötti harmadik állapot egy üres telek volt.

A világháború első hónapjainak vitatott eseménye a leuveni egyetemi könyvtár megsemmisülése: a császári hadsereg bevonulása után az épület kiégett. Az antant sajtó szerint barbárságból gyújtották fel, a németek szerint hadi okokból. Mindenesetre nem csak az épület, hanem 250 000 könyv, köztük mintegy ezer középkori kódex veszett oda. A könyvtárat az amerikai kormány adományából építették újjá, de nem eredeti helyén: Whitney Warren amerikai építész tervezett egy új, flamand reneszánsz stílusú épületet. Ez az eset jól példázza, hogy a rekonstrukció nem csak konkrét épület újjáépítését jelentheti, hanem egy szellemiség, egy stílus átmentését is. Jelképként is értelmezhető, de a város stratégiai helyzetét is mutatja, hogy a könyvtár 1940-ben ismét kiégett...

A front francia oldalán is jelentős városok pusztultak el. Arras két, egymásba érő főterét árkádos polgárházak és a hatalmas városháza övezi. A háborúban ezek mind megsemmisültek, újjáépítésük nem volt kérdés, szemben a második világháborút követő időszakkal, mikor jelentős emlékek nem épültek újjá. Igaz, akkor a pusztítás sokkal kiterjedtebb és súlyosabb volt, mint az első világháború idején, ráadásul a korszellem is megváltozott: az akkori városvezetők és várostervezők sokszor lehetőséget láttak abban, hogy a régi városokat modern elvek szerint építsék újjá. Mindenesetre ezek az első világháború utáni rekonstrukciók lassan „saját jogon” is műemlékek lehetnek, hiszen ezekben az években lesznek száz évesek.