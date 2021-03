M4 Sport: Egy hét, három nézettségi rekord

Vasárnap a szezonnyitó Bahreini futam közvetítése, majd ezt követően a San Marino - Magyarország találkozó is új nézettségi rekordot hozott. Az eseménydús hétvégén több alkalommal is piacvezetőnek bizonyult az M4 Sport. A közszolgálati sportcsatorna vasárnapi közvetítéseivel 1,8 milliónál is több embert ért el.