Több száz külföldi mégis ott lehet a tokiói olimpián

Körülbelül ötszáz külföldi önkéntest engedhetnek be Japánba különleges belépési szabályok alapján, hogy a tokiói olimpiai és paralimpiai játékokat segítsék a nyáron – közölte „az ügyet jól ismerő forrásokra” hivatkozva a Kyodo News.

Annak érdekében, hogy megállítsák az új típusú koronavírus terjedését, a helyi szervezők eredetileg elővigyázatosságból kizárták annak a lehetőségét, hogy külföldi önkénteseket fogadjanak,

Azokat az embereket, akiket japánokkal lehetetlen pótolni, például bizonyos nyelvek szakértőit, a hírek szerint nagyjából kétezer tengerentúlon élő önkéntesből választják majd ki.

