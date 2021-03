Kinek az érdekében?

Megosztás Tweet



Thierry Breton, az Európai Unió belső piacért felelős biztosa vasárnap a következő kijelentést tette: „El lehet érni a nyájimmunitást az Európai Unióban az orosz Szputnyik V vakcina nélkül is, amelyre így az égvilágon semmi szükség.”

Ez Brüsszel véleménye. A vakcinabeszerzésért felelős uniós biztosé, akit a mélyen független, mélyen közszolgálati és mélyen demokratikus francia állami rádió és televízió csak „Vakcina Úr”-ként (Monsieur vaccin) aposztrofál – írja Lánczi Tamás a Mozgástér blogon.

Thierry Breton, az Európai Unió belső piacért felelős biztosa. (Fotó: EPA/John Thys)

Nézzük ezzel szemben a magyarok szempontjából fontos tényeket:

1. A koronavírus-járvány miatti halálesetek és gazdaságkorlátozó lezárások minden országban addig fognak tartani, amíg ki nem alakul a lakosság átoltottsága - és kisebb részben a fertőzésen való átesettsége - miatti nyájimmunitás.

2. Brüsszel megpróbálta a saját kezébe venni a vakcinabeszerzés ügyét, de szokás szerint kudarcot vallott. Becsapták, mert hagyta magát becsapni. A nyugati vakcinagyártók egyetlen uniós országnak sem tudják, illetve akarják szállítani a Bizottsággal kötött szerződésükben vállalt mennyiséget. Az európai lakosság átoltása ezért elhúzódik, várhatóan a nyár végéig vagy őszig is el fog tartani.

3. A magyar kormány tudta, hogy nem számíthatunk Brüsszelre, ezért a nyugati vakcinák mellett a szintén hatékony és biztonságos kínai és orosz vakcinákat is megrendelte.

4. A magyar kormány keleti vakcinákkal kapcsolatos döntésének köszönhetően Magyarországon napi 50-60 ezer ember kap koronavírus elleni vakcinát. Ezzel a sebességgel a második leggyorsabban oltó ország vagyunk az Európai Unióban. A magyar lakosság átoltottsága ezért magasan meghaladja az uniós átlagot. Ennek köszönhetően nálunk hamarabb lehet majd feloldani a korlátozásokat, mint az uniós országok többségében.

5. A Magyarországra érkezett Szputnyik V vakcinák száma néhány héten belül el fogja érni az egymilliót. Ez nagyban hozzá fog járulni a nyájimmunitás kialakulásához.

6. A Szputnyik V vakcina használatával húsz napot nyerünk a járvány elleni küzdelemben. Ugyanis az említett napi 50-60 ezer fő beoltása csak azzal a vakcinával lehetséges, ami megérkezett. Az orosz vakcina ilyen.

7. Ha Thierry Bretonra, az Európai Bizottság felelősére hallgatva lemondanánk a Szputnyik V vakcináról, húsz nappal többet kellene aggódnunk a szeretteink és saját egészségünkért, húsz nappal tovább kellene elviselnünk a korlátozásokat. És közben hányan halnának még meg a koronavírus szövődményeiben!

A tények tehát azt mutatják, hogy Brüsszel megint nem az európai polgárok érdekeit nézi, hanem valami mást. Hogy mit? Ezt az olvasó képzeletére bízzuk. Segítségként annyit leírunk Thierry Breton Wikipédián található életrajzából, hogy jó hírű francia főiskolákon végzett tanulmányait követően New Yorkban tanította a francia gimnázium tanulóit, „együttműködés alapján végzett katonai szolgálata” keretében. Ezt követően számos francia, jellemzően állami részesedéssel működő nagyvállalat vezetését látta el. Karrierjének állomásaként rövid, kétéves időszakban francia pénzügyminiszter is volt. Később azt a megtiszteltetést is elfogadta, hogy a Bank of America globális tanácsadó testületének tagja legyen. Az üzleti életben kiváló vezetőként, jó válságmenedzserként ismerték, mielőtt 2019-ben az Ursula von der Leyen által vezetett Európai Bizottság biztosa lett.

A világ tőzsdei befektetői által körülrajongott uniós biztosnak kijáró tisztelet ellenére nem lehet mást mondani: ijesztő, hogy kikkel állunk szemben. Ijesztő, hogy mi történne, ha a szuverenitásunkról lemondva, a mai magyar baloldal javaslatát követve Brüsszelre bíznánk az életbevágó döntéseinket.

Címlapfotó: EPA/John Thys