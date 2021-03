Tizenegy millió illegális migráns szavazata biztosíthatja Bidenéknek a következő választást

Megosztás Tweet



Tizenegy millió illegális bevándorlónak adna állampolgárságot Joe Biden. Ezt még beiktatása után ígérte meg az Egyesült Államok elnöke, aki a Trump által követett biztonságpolitikai hangsúlyt humanitárius szemüvegre cserélte. Intézkedéseinek következményei már érezhetőek, a mexikói kormány például a szervezett bűnözés és a migráció erősödésétől tart, miután februárban a két ország határán 15 éves csúcsot döntött a letartóztatottak száma – hangzott el az M1 Ma Reggel adásában.

A műsorban felidézték Joe Biden legfontosabb migrációval kapcsolatos terveit és intézkedéseit:

Az USA-ba korábban érkező 11 millió illegális bevándorló (köztük olyanok, akik ugyan legálisan érkeztek, de időközben lejárt az ott tartózkodáshoz szükséges engedélyük) állampolgárságot és szavazati jogot kapna Joe Bidentől,

azokból az országokból is érkezhetnek már menedékkérők az USA-ba, ahonnan Donald Trump megtiltotta korábban,

azon is beadhatják ismételten a menedékkérelmet, akiknek az új elnök beiktatása előtt elutasították a kérelmét.



Erdélyi Rezső Krisztián, a Nézőpont Intézet elemzője rámutatott, hogy a legtöbb „papírok nélküli”, személy az USA-ban Kaliforniában és Texasban van. Előbbiben az új rendelkezés politikai változást nem hozna, hiszen Kaliforniában évtizedek óta, szinte mindig a Demokrata Párt nyeri a választásokat.

Texasban viszont hagyományosan inkább a Republikánus Párt erősebb,

az újonnan állampolgárságot és szavazati jogot kapók, pedig feltehetően a demokratákat erősítenék szavazataikkal.

Hasonló a helyzet Floridában, ahol a harmadik legtöbb „papírok nélküli” bevándorló él. Florida „billegő” államnak számít, tehát a választásokon sosem egyértelmű, hogy melyik politikai oldal győz majd.

A szakértő arra is kitért, hogy Biden törölte Trump azon intézkedését is, mely megtiltotta bizonyos iszlám országokból (pl. Szomália, Irak) a beutazást arra hivatkozva, hogy ezzel is korlátozzák az iszlamisták mozgását.

„Az új szabályok az ő beutazásukat is lehetővé teszi, végső soron évekkel később akár ők is állampolgárságot kaphatnak” – emelte ki Erdélyi Rezső Krisztián.

Az elemző szerint a leginkább égető kérdés most a Közép-Amerikából, például Hondurasból, vagy Guatemalából érkezők tömege.

„Az elmúlt hónapban százezernél is többen próbáltam meg átkelni a mexikói-amerikai határon, ami évtizedek óta tapasztalható csúcs. Mindez a Biden-féle liberális bevándorlási politikának köszönhető” – hangsúlyozta.

A jelenség veszélyeket is rejt, hiszen

az illegális migráció, az embercsempészés és a szervezett bűnözés kéz a kézben jár.

E mellett magas az egészségügyi kockázat is, hiszen az említett szegény és elmaradott közép-amerikai országos egészségügyi rendszere fejletlen.

A címlapfotó illusztráció.