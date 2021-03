A kommunizmus és a nők, avagy nőket a közösbe?

Megosztás Tweet



Hogyan viselkedtek a kommunizmus elején a nőkkel? Hogyan képzelték a bolsevikok a női emancipációt? Mit jelentett a „szabad szerelem” a gyakorlatban? A magyarországi Tanácsköztársaságban 1919-ben még nem, de Szovjet-Oroszországban már bevezettek számos intézkedést, amiket a köznyelv a „nők kommunizálásának” nevezett. Máthé Áron írása a Huszárvágás blogon.

Egy évszázaddal ezelőtt, amikor létrejött a Magyarországi Szovjet, vagyis a Tanácsköztársaság, hamar szárnyra kapott a pletyka: a kommunisták felszámolják a családot! A bolsevikok kommunizálják a nőket! – írja Máthé Gábor történész a Huszárvágás Blogon.

A kommün népbiztosai nem győztek tagadni ezeket a terveket, sőt, számos brosúrát is kiadtak, hogy „tisztázzák” a helyzetet. Ilyen volt

„A nők kommunizálása és a szabad szerelem” vagy a „Kommunizáljuk-e Zsófit?”.

A likvidálni kívánt egyházak közül a katolikusoknak pedig kiadták, hogy Húsvét utáni két vasárnapon is prédikálják ki, hogy a magyarországi szovjet nem akarja megszüntetni a család intézményét.

Ezek a mosakodások azonban csak olyanok voltak, mint Lendvai Ildikó „nem lesz gázáremelés” mondása. Vagyis: a magyarországi kommunisták természetesen hazudtak. Az más kérdés, hogy annyi életösztön volt bennük, hogy a túlélésért küzdő kommunista diktatúra helyzetét nem akarták még ezzel is nehezíteni, s terveiket titkolták. A Nagy Testvérnél, vagy Szovjet-Oroszországban azonban nem szégyenlősködtek. Lássuk, mi történt a korai bolsevik államban a „szabad szerelem” hazug jelszava alatt.

Az elméleti hátterek August Bebel és Friedrich Engels írásai jelentették, amelyek a családot, mint olyat az elnyomás terepeként mutatták be. A tanácsköztársasági brosúrákban ez az érvelés egyébként visszaköszönt: a „Kommunizáljuk-e Zsófit?” című füzetben például kiemelték, hogy a férfiak kaparintották meg az uralmat, és ők találták ki a magántulajdont is!

Mindenesetre a polgárháború szaggatta Oroszországból olyan hírek érkeztek, hogy 1918 nyarán a „Le a szégyennel!” jelszó alatt

meztelen felvonulást tartottak Péterváron, s decemberben pedig leszbikus menet haladt végig a városon.

A „burzsoá” és arisztokrata nők elleni tömeges nemi erőszak szinte járványossá vált, s ez a „társadalmi igazságosság” részeként nagyjából-egészében elfogadottnak számított.

Az is biztos volt, hogy a házasságot elavultnak bélyegző bolsevikok lényegében pár perces aktussá tették az egybekelést és a válást is, és a feloldották a homoszexualitást büntető rendelkezéseket is.

Tulajdonképpen négy pilléren alapult a kommunisták elképzelése:

kötetlen „házasság”,

a nők emancipációja fizetett munkahelyek által,

a házimunka „társadalmasítása” (vagyis közfeladattá tétele),

és végül a család megszűnése.

A forradalom korai éveiben az az elmélet is járta, hogy a gyerekekről majd az Állam gondoskodik és majd az Állam neveli őket.

Azután persze hamar kiderült, hogy a forradalom szó szerint felfalta a gyermekeit: a polgárháborús, szétzilálódott viszonyok közepette a kisebb gond is nagyobb volt ennél, ráadásul

az éhínség közepette a kannibalizmus is előfordult.

Ettől függetlenül Kommunista Ifjúsági Szövetség, vagyis a KOMSZOMOL köreiben érthető módon még vadabb ötletek jöttek elő. Az alkalmi kapcsolatok megtagadása kispolgári csökevénynek számított, s egyes területi KOMSZOMOL szerveknél tényleg szerveztek „Le a szégyennel!” és „Le az ártatlansággal!” elnevezéssel kommunákat.

A közös „háztartásokban” persze senki nem tartotta a házat, viszont a közösködés odáig ment, hogy

egymás fehérneműit viselték, aki kapja marja alapon

magukhoz véve a tisztát.

Az ilyen kaotikus kommunákat egy idő után a párt hivatalosan megbélyegezte, és elítélték ezt a gyakorlatot. Az 1920-as évek elején azonban még sokáig kísértett a moszkvai értelmiség és fél-értelmiség körében a házimunka megvetése. Ennek következtében a koszlott, ételmaradékos padlót újságpapírral takarták le, s így a Pravda szózuhatagán taposva vitatták meg újabb és újabb világmegváltó terveiket, vagy ezen a mocskosan zizegő derékaljon tették magukévá az elvtársnőket.

A forradalmi hevületben a balos irányzatok közötti harc során a család elleni támadás nem volt vita tárgya a frakciók között. Az egyik mensevik harcos szerint a család „a társadalom érdekeivel szemben áll, és azt feltételezi, hogy csak azok érdelemnek segítséget és törődést, akikkel vér szerinti a kapcsolat”.

Az anyák több kárt okoznak a gyermekeiknek mint amennyi jót tesznek velük,

hiszen még az „anya-pedagógusok” sem tudják gyerekeiket elegséges objektivitással megközelíteni.

Derék mensevikünk még egy részletes tervvel is előállt, hogy gyermekvárosokat és telepeket hozzanak létre, 800-1000 gyerekkel egyenként. A gyermekvároskákon belül nem és kor szerinti lennének elkülönítve a kicsik, és az egészet egy tanárokból, különlegesen képzett nevelőkből és gyerekekből álló szovjet kormányozná.

Néha a gyerekek csoportjai látogatásokat tennének családoknál, hogy az állami neveltek lássák az élet sötét oldalát.

Egy másik teoretikus arra bátorította a szülőket, hogy fordítsanak hátat a „szűkkeblű és irracionális szeretetüknek, amelyet gyermekeik iránt éreznek”. Nézetei szerint az állami nevelés sokkal jobb eredményeket hozna, mint „a szülők privát, individuális, tudománytalan és észszerűtlen megközelítése”.

Akadt olyan ötlet is, mely szerint a férfiak „szerelemjegyet” kapnak (a kenyérjegyhez hasonlóan),

a nőknek pedig kötelező naponta az első jelentkező szerelemjegyét beváltani.

A másodiknál már nemet mondhatnak.

„Kérdés! Minden férfi KOMSZOMOL-tagnak kiélheti és ki kell élnie szexuális ösztöneit. Minden KOMSZOL-lánynak segítenie kell ebben, ha nem teszi, képmutató!"

A szex „egészséges” kiélését bátorító kommunista elképzelés szerint ez egy magasabb szintre emeli a létezést.

„Az ember magasabb szférába emelkedik, egy magasabb biológiai típust hoz létre, ha úgy tetszik, egy szuper-embert” – írta Trockij.

Azonban nyugodtan mondhatjuk, hogy a szovjet Új Ember valójában ösztönlény volt, amely „tudományos alapon” elégíti ki testi szükségleteit. Volt persze egy pont, ahol még az ördögi realizmussal rendelkező Lenin is megsokallta a dolgot: „A szomjat oltani kell. De egy normális ember lehajolna-e a sárba, hogy igyon a pocsolyából?”

Az 1920-as évek elején mégis tovább folyt az ötletelés. Itt kell megjegyezni, hogy miközben a bolsevikok harsogták a nők „felszabadítását”,

a kommunista vezérkarban nő alig-alig akadt.

Leninék társasága alapvetően férfiklub volt. A nagyon kevés női bolsevik vezér egyike, Alexandra Kollontáj asszony, szintén részt vett a nőkről, a szexről és a házasságról folytatott vitákban. Ellene volt a házasság bejegyzésének, vagyishogy annak, hogy egyáltalán legyen olyan, hogy házasság. A tartásdíjat sem pártolta, hiszen eddigre kiderült, hogy a férfiak egyszerűen nem tudják fizetni.

Helyette abszurd módon „házassági biztosítás” intézményét pártolta. A biztosítási díjat mindenkinek fizetni kellene, s ebből fedeznék a „szabad szerelemből” született gyermekek neveltetését. Mivel Kollontáj szerint a közösségi ellátás lassan az egyéni étkezés helyébe lép, a háztartási munkát már megfizetik, s hovatovább a gyerekekről is az állam gondoskodik, ezért

nincs értelme a család fennmaradásának.

Semmi nem marad a házasságból csak a „pszichológiai kötelék”. Összességében Kollontáj szerint a család nemcsak haszontalan, de káros is. Kollontáj asszony azzal védte a „szabad szerelmen” alapuló „szovjetházasság” intézményét, hogy így a prostitúció gyakorlata lényegében megszűnt.

Csakhogy itt jött be annak a mondásnak az igazsága, miszerint néha az amatőrök jobbak mint a profik. Az iszonyatos szegénységben, a hadikommunizmus nyomorúságában sok nő kényszerült a „szovjetházasság” intézményében eladni magát.

Másfelől az adóktól nyomorgatott parasztok közül voltak olyanok, akik az idénymunkák időtartamára „házasságra” léptek egy-egy jó erőben levő parasztasszonnyal, majd a termés betakarítása után szépen elváltak tőlük. Az intézkedések eredményeként tombolt az abortusz kultusza. A hiánygazdaság kietlen szürkeségében az egyetemista lányok például arra hivatkoztak, hogy

a szex maradt az egyetlen olcsó szórakozás számukra,

és ezért a szabad abortusz számukra nagyon fontos.

A védekezést nem igazán ismerték, és a nemi betegségek ugrásszerűen terjedtek. Különösen a sziflisz szedte az áldozatokat és hagyott rettenetes nyomokat maga után a fertőzötteken. A kommunista hatalom által létrehozott, szexuális felvilágosításért felelős „Közegészségügyi Népbiztosság” így ért el orwelli módon éppen a névvel ellenkező eredményeket.

A pár perces „szovjetházasság” intézménye és a „szabad szerelemnek” hazudott káosz azután meghozta a gyümölcsét. Hogy csecsemőként hányan pusztultak el a modern Taigetosz rettenetében, még megbecsülni sem lehet.

Egy adat szerint az 1920-as évek közepén háromszázezer hajléktalan gyerek kóborolt Szovjet-Oroszországban. Voltak közöttük a polgárháború árvái, de bőven voltak azok a gyerekek is, akiket a rövid lejáratú „szovjetházasságok” felbomlása után utcára tettek, magukra hagytak.

A gyerekbandák komoly közbiztonsági kockázatot jelentettek, profi bűnözőklánok nőttek ki belőlük. Később sokuk a GULAG lágerrendszerében a minden emberi vonásból kivetkőzött köztörvényes foglyok sorát gyarapította.

A gyerekbandákban nagyban ment a drogozás,

és Kollontáj asszony szavaira cáfolva a gyerekprostitúció is. Az e világi megváltást ígérő kommunizmus aprószentjeinek csak a földi purgatórium jutott, miközben Makarenko propagandisztikus nevelési módszerei a fiatalkorú bűnözők részére létrehozott kísérleti terepen mindössze a kollektíva egyén feletti uralmát hozták el. A Legyek Ura házhoz jött.

A nők „kommunizálása” más jellegű közbiztonsági problémát is okozott. Szenvedély és féltékenység nehezen választható el egymástól, s rendőrségi regiszterek tele voltak

szerelemféltésből elkövetett, néha horrorisztikus bűncselekményekkel.

Ezeket persze a „burzsoá előítéletek maradványaiként” kategorizálták.

Strand Moszkvában az 1920-as években, „nudizókkal"

„Ti Oroszországot egy hatalmas házassággá akarjátok változtatni, ahol mindenki házas mindenkivel”

– hangzott el a panasz. És a hatalmat lassan kezébe ragadó Sztálinnak volt füle erre a panaszra. Elkezdték megbélyegezni a kicsapongást és a "Le a szégyennel!" felvonulásokat betiltották. Hamarosan egy másik, ellentétes értelmű bolsevik értelmezés lépett életbe. Ebben a hagyományban

a szex csak a nemzés eszköze volt,

és igazából a Vezér iránti aszexuális erotikában kellett feloldódni az egész tömegnek.

Helyreállították a család intézményét is, amely egyúttal a megfigyelés terepe is lett: azok voltak az úttörőmozgalom hősei, akik feljelentették a szüleiket. És hogy a hagyományos család az tényleg család, a sztálini Nagy Terror éveiben a kazah sztyeppén létrehozott ALZSIR nevű láger bizonyította. A betűszó oroszul a Hazaárulók Feleségeinek Akmolinszki Lágere nevet takarta.

Az elítélt vagy kivégzett apparatcsikok feleségei és gyerekei kerültek ide – pontosabban a gyerekek csak egyéves korig. Utána

elvették őket az édesanyjuktól, s más név alatt, gyűlöletre igyekeztek őket nevelni.

Amikor levelet írhattak, akadt olyan, akinek már csak a nagymamája élt:

„Drága Nagymama, megint nem haltam meg! Te vagy az egyetlenem a világon, és neked én vagyok az egyetlened. Ha nem halok meg, és nagy leszek, és te már nagyon-nagyon öreg leszel, dolgozni fogok és gondoskodni fogok rólad.”

Vajon nem volt-e igaza a nagy szovjet-orosz írónak, Bulgakovnak, amikor éppen az ördög szájába adta az akasztófahumornak is erős szavakat:

„Könyörögve kérem még utoljára, búcsúzás előtt, higgye el legalább azt, hogy ördög létezik”?

