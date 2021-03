Kiskorú lánya nemváltó műtéte ellen küzdött, a bíróság elítélte a kanadai férfit

Egy kanadai férfi ellenzi lánya nemváltását, mert szerinte a hormonterápia visszafordíthatatlan következményekkel járna. Kanadában azonban a transzneműek számára a lány anyjának beleegyezése is elégséges – számolt be a Post Millenial kanadai hírportál.

Az elvált Robert Hoogland egy interjúban elmondta, hogy lánya azután kezdett áttérni a transz-identitásra, hogy az iskolában propagandavideókat mutattak neki a nemváltásról és genderpszichológushoz küldték. Ennek előzménye az volt, hogy a gyermek fiúkkal barátkozott, és rövidre vágatta a haját.

