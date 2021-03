Új-Zélandon maradt a világ legrégebbi sporttrófeája

Az aucklandi döntőben az új-zélandiak a keddi futam után 6-3-ra vezettek a kihívó Luna Rossa ellen, így csak egy győzelemre volt szükségük a diadalhoz. Ezt a szerdai versenyen meg is szerezték: a Te Rehutai (Sólyom) névre keresztelt hajójuk a kétszeres olimpiai bajnok Peter Burling kormányzásával végül 46 másodperccel előzte meg ellenfelét.

Az immár már négyszeres győztes Team New Zealand először 1995-ben végzett az élen a legrégebbi versenysorozatnak számító kupában, majd 2000-ben megvédte címét, éppen az olaszok elleni 5-0-s diadallal. Négy éve az amerikai Oracle Team USA elleni 7-1-gyel szerezték vissza a trófeát az új-zélandiak.

They had a 'magic' win in 1995, raised the bar in 2000, and history repeats in 2021 with Emirates Team New Zealand backing up their Cup win in 2017 with an extraordinary defence on home waters in 2021.

Congratulations @EmiratesTeamNZ!#36thAmericasCup pic.twitter.com/qO06M3slmb

— americascup (@americascup) March 17, 2021