Délibáb volt-e a Red Bull tündöklése, avagy mit tanultunk az F1-es teszten?

Max Verstappen a háromnapos téli tesztelés első és utolsó napján is az eredménylista élén végzett a Red Bull-Hondával. A hollandnak az erőfelmérő utolsó órájában, naplementekor futott 1 perc 28,96 másodperces köridejét csak a testvércsapat Alpha Tauri (korábbi nevén Toro Rosso) japán újonca, Cunoda Juki tudta megközelíteni. Ez alapján úgy tűnik, hogy a Red Bull hibátlanul oldotta meg a téli házi feladatát és a leggyorsabb autóval rendelkezik, ami – a frissen leigazolt Sergio Pérez 188 problémamentes körét is beszámítva – ráadásul megbízható is. Ez vélhetően igaz is.

Azonban költői túlzás lenne azt hinni, hogy a középmezőnybe tartozó Alpha Tauri és a japán újonc ütőképesebb egységet alkotna, mint a világbajnoki címvédő Lewis Hamilton a Mercedesszel, Sebastian Vettel az Aston Martinnal vagy éppen Charles Leclerc a Ferrarival.

A technika és a szél is hátráltatta a Mercedest

A Mercedes téli tesztelése szokatlanul problémásra sikerült. Valtteri Bottas alatt mindössze hat kör megtétele után váltóhiba miatt megállt a W12 Hybrid, a kocsit hosszas szerelés után délutánra átvevő Lewis Hamilton pedig megpördült, majd a világbajnok megismételte a piruettet a teszt zárónapján is. A pilóták elmondása alapján az új Mercedes hátsó traktusa a számos beállításmódosítás ellenére „ideges”, nem elég stabil, így pedig nem tudják átvinni a motor forgatónyomatékát a pályára.

Ezt Andrew Shovlin, a brackley-i gárda technikai igazgatója is elismerte, aki szerint „komolyan át kell fésülnünk a Bahreinben begyűjtött adatokat, mert a riválisaink sem fognak ölbe tett kézzel ülni a szezon kezdetéig hátra lévő két hétben”.

And here are the overall times for all three days of the session #F1Testing #F1 #Fit4F1 @BAH_Int_Circuit pic.twitter.com/BYSnFxf40f

— Pirelli Motorsport (@pirellisport) March 14, 2021