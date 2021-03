A nőknek és a férfiaknak fel kell szabadulnia a feminizmus és a genderháborúk alól

Megosztás Tweet



Hogy a nők és férfiak valóban szabadok legyenek és képesek legyenek kiteljesedni, mindannyiuknak fel kell szabadulnia a feminizmus és a genderháborúk alól – véli Joanna Williams brit politikai elemző, egyetemi tanár a Cieo közpolitikai elemző intézet igazgatója, aki a Nők a feminizmussal szemben címmel írt könyvet 2017-ben. Interjú a Kossuth Rádió Vasárnapi Újság című műsorából.

– Ha abból a könyvből indulunk, amelyet néhány éve írt, hiszen ezen a héten, március 8-án volt a nemzetközi nőnap, szóval a könyv a feminizmusról szólt, a címe pedig az volt, hogy nők a feminizmussal szemben. Miért gondolja, hogy a kettő egymással ellentétben áll, a nők és feminizmus?

– Azt hiszem, hogy a feminizmus a múltban sokkal inkább harcolt a női jogokért, mint most. Viszont, ami engem arra vezetett, hogy a könyvet megírjam, Nők a feminizmussal szemben címmel az egy ellentmondás volt, mégpedig az, ami Nagy-Britanniában és több nyugati társadalomban is kézzelfogható, nevezetesen az, hogy a nők körülményei ma minden korábbinál jobbak. Több nő jár egyetemre, több nő ér el csúcskarriert. Nem csak történelmi összehasonlításban élnek jobban, de sok esetben jobb körülmények jellemzik őket, mint a férfiakat. Például jóval több lány megy egyetemre, mint fiú. Jobban teljesítenek az iskolában. És nagy arányban vannak jelen az olyan fontos szakmákban, mint könyvelés, újságírás, ügyvédség, orvoslás. Ezekben a szakmákban ma már a nők a meghatározók. Ez egy nagyon nagyon jó dolog, amit ünnepelni kellene, ahelyett az üzenet helyett, amit a feminizmus ma is közvetít, nevezetesen azt, hogy a nők áldozatok; erre akarják emlékeztetni a világot a nők sikerei és győzelmei helyett. Áldozatai nemek közötti jövedelmi különbségeknek, és a férfi erőszaknak….szóval bármi is legyen a probléma gyökere a feminizmus elsődleges szerepe manapság az, hogy a nőket az elnyomatásra, és az őket érő hátrányokra emlékeztesse, arra, hogy áldozatok. Nekem pedig az a félelmem, hogy ez egy önbeteljesítő jóslattá válik. Minél többet mondják azt – különösen fiatal nőknek –, hogy minden borzasztó számukra, mindenki ellenük van, és ebben a világban kell nőként felnőni. Ennek nyomán egyre inkább így kezdik látni a dolgokat, ezért mondom azt, hogy pont a feminizmus tartja fogva a nőket, mint a férfiuralom, vagy bármi ilyesmi.

– Ebben az értelemben a feminizmus ideológiai vonásai erősödnek fel? Amikor kevesebbet kell elérni meg azokból a hagyományos női célokból, amelyeket a feminizmus kitűzött maga elé. Vagyis az egyenjogúságot, a valós egyenjogúságot. Ahogy Ön említette, a célok közül sokat sikerült elérni. Vagyis a radikális feminizmusnak új célokat kell találni, hogy saját létezését igazolja?

– Ezt így gondolom, ugyanakkor ennél lényegesebb az, hogy újraértékeljük, újrahangoljuk a dolgokat, hogy ki lehessen mondani; ma a női lét nem igazán egy akadályozó tényező abban, hogy elérje azt, amit alapvetően el akar érni az életben. Lehet anya úgy is, hogy közben dolgozik. Bármely foglalkozásban elérhet a csúcsra, ha akar. A könyvem egyik fő következtetése pedig az, hogy a helyzetet sokkal inkább meghatározó tényező a társadalmi osztály. Ha megnézi a munkásrétegből származó férfiakat és nőket – nos nekik sokkal több akadályt kell leküzdeniük, legyen az az oktatási rendszer, vagy a bérszínvonal.

– Minden időben vannak felívelő mozgalmak, néhány éve ilyen volt a metoo mozgalom, aminek vannak kapcsolódási pontjai a feminizmushoz is, vagy legalábbis feminista csoportokhoz. Ez vajon még mindig érezteti hatását abban, ahogyan a nőket, a nők szerepét tekintjük a társadalomban?

– Mindenképpen, igen. Azt hiszem ez egy igazán jó példa arra az üzenetre, hogy a nőket áldozatként mutassák be, hogy pontos legyek a férfiak áldozataként. A férfiak pedig szexuális ragadozók, a nőkkel szemben erőszakosak, vagyis a férfiak mérgező és káros hatással vannak a nőkre. Ez pedig így egyszerűen nem igaz. Hiszen a férfi egyben fiútestvér, fiúgyermek, férj, apa – róluk van szó. Az az elképzelés pedig, hogy minden férfi szexuális ragadozó nagyon veszélyes gondolkodási irány. Szóval nekem több kifogásom van a metoo mozgalommal szemben. Az egyik az, hogy sok különböző viselkedési formát egy kalap alatt kezel, és az erőszaktevéshez kapcsol. Megerőszakolni valakit egy hihetetlenül súlyos bűncselekmény, amit a rendőrségen kell jelenteni, és komolyan kell vele foglalkozni. Viszont ide kapcsolják azokat a mindennapos tapasztalatokat, hogy mondjuk valaki megérinti a karomat, vagy, hogy egy férfi a térdemre teszi a kezét. Nos ilyenek miatt egy nő érezheti magát kellemetlenül, de ilyen helyzetben egyszerűen megkérheti az illetőt, hogy vegye le a kezét a térdéről, vagy arrébb léphet, és megkérheti, hogy ne tegye a kezét a karjára, vagy ne érintse meg a haját, vagy éppen ne mondjon neki valamit. Ezeket egybemosni az olyan súlyos bűncselekménnyel, mint az erőszak azt a képet vetíti elő, hogy a nők tényleg kiszolgáltatott prédák, akik arra sem képesek, hogy azt mondják egy férfinak, „vegye a le a kezét a térdemről”.

– Ez pedig talán a napi társas kapcsolatok egészére is hatással van…

– Teljes mértékben, igen. Már csak azért is, mert – különösen a munkahelyeken – a vezetőkre is komoly terhet rak, mégpedig azt, hogy közbelépjenek, figyeljék, hogy férfiak és nők csak úgy nem vegyülnek egymással, mint kollégák, és nem tartanak fenn olyan informális jó viszonyt, ahogy ez korábban teljesen megszokott volt. Mindenki sokkal tudatosabb ebben, de nem feltétlenül jó értelemben, hanem abban az értelemben, hogy emberek közé sorompók ereszkednek, amelyek megakadályozzák a beszélgetést, az interakciót közöttük.

– Van egy másik mozgalom, ami pedig szintén egy trendszerű téma volt tavaly, ha fogalmazhatok így. Ez pedig a Black Lives Matter, a fekete életek számítanak mozgalom, aminek van talán néhány közös vonása a metoo mozgalommal, abban az értelemben, hogy szintén nem nélkülözte a túlzásokat. Ön írt is egy tanulmányt az ide köthető kritikai fajelméletről, ami a fajt társadalmi konstrukciónak tekinti. Gondolja, hogy a két mozgalomnak vannak hasonlóságai, abban, hogy a társadalmi életre van kihatása, főként az Egyesült Államokban, de a nyugati világban általában?

– Igen mindenképpen, és ez egy nagyon jó felvetés, hogy a kettő között kapcsolatot találjunk. Manapság a társadalom alapvető változáson megy keresztül, egy eltolódást látunk egy kultúra felől, ami az emberi méltóságot és a becsületet tartotta tiszteletben, egy olyan kultúra irányába, ami az áldozati státusznak ad előjogokat. Itt az Egyesült Királyságban éppen most zajlik egy nagy vita a királyi család körül. A királyi család, és különösen a királynő mindig is azt a kultúrát jelképezte, amit az rendíthetetlenség, méltóságteljesség jelent. Viszont az elmúlt három évtizedben már láthattuk ezt az eltolódást, ami a hagyományos rendíthetetlenséget nem csak ódivatúnak kezdte tartani, hanem kifejezetten károsnak. A manapság meghonosodott kultúra pedig arra épül, hogy az emberek közszemlére teszik az érzelmi sebeiket, félelmeiket, és abba az irányba mennek el, hogy áldozatként láttassák magukat. Azt gondolom, ez nyilvánvalóan látszik mind a feminizmusban, mind pedig az antirasszizmusban. A Black Lives Matter mozgalom nyilvánvalóan hozott valamit, hiszen ahogy a nők között is vannak, akik hátrányos helyzetben vannak, úgy a fekete bőrű emberek között is vannak olyanok, kiket társadalmi hátrány ér. Soha nem mondanám azt, hogy a rasszizmus nem létezik, de ezek a mozgalmak teret adnak a jó körülmények között, kivételezett helyzetben élő embereknek is arra, hogy áldozatként láttassák magukat, ami pedig egyáltalán nem egyezik meg azzal a képpel, amit a mindennapokban róluk tapasztalunk.

