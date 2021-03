Öt éve hunyt el a Mágus, a győri aranycsapat sikerkovácsa

Megosztás Tweet



Győrött a mai napig nosztalgiával gondolnak vissza a 80-as évek aranycsapatára, amely öt év alatt két bajnokságot nyert, valamint két ezüst és egy bronzérmet gyűjtött be. A siker kovácsa egy akkor fiatal edző volt, aki egy teljesen új futballstílust honosított meg. Verebes József, a Mágus, védjegye pedig az volt, hogy képes volt a legtöbbet kihozni játékosaiból. Öt éve ezen a napon hunyt el a magyar sport jeles személyisége Verebes József, aki március 23-án lenne 80 éves.

Három éve Győrben lányai leleplezték a Verebes Józsefről készült domborművet az ETO parknál. Verebes József két lánya, Verebes Krisztina (b) és Verebes Marianna (j) (Fotó: MTI/Krizsán Csaba)

Verebes József a IX. kerület egyik legszegényebb részén nőtt fel, és mint a legtöbb srác a telepen, ő is minden idejét a grundon töltötte. Tizenegy évesen a Budapesti Kinizsi (FTC) igazolt labdarúgója lett. Innen egyenes út vezetett a Ferencváros első csapatába, de csak három mérkőzést játszott a felnőttcsapatban.

Az én Mágusom, Verebes József című könyvében a mesteredző lánya, Verebes Kriszta pár éve nem kis botrányt kiváltva arról írt, hogy ennek személyes okai voltak. A csapat akkori edzője Mészáros József állítólag cigány származása miatt nem számított a játékosra.

„Apu végül a távozás mellett döntött, mindig is sajnálta, hogy nem próbálta kibekkelni ezt az időszakot” – árulta el Verebes Krisztina.

Harmincéves korában fejezte be az aktív labdarúgást, és ezután fordult az edzőség irányába, miután megszerezte a Testnevelési Főiskolán a labdarúgó szakedzői képesítést.

A totális futball diadala

Az 1978-as argentínai labdarúgó-világbajnokságon látottak ösztönözték arra, hogy a holland iskolát átültesse a hazai gyakorlatba.

Ez a totális letámadáson alapult, amit az akkor Johan Cruyff vezette holland válogatott nagy sikerrel alkalmazott A hollandok játékában az 50-es évek magyar Aranycsapatának hatásai fedezhetők fel.

Verebes autodidaktaként dolgozta ki az edzésterveket az új játékmódhoz. Úgy gondolta, hogy egyszerre kell az erőnlétet, a technikát és a taktikát fejleszteni a sikerhez. Akkoriban kevesen gondolták így. Negyvenévesen, első győri évének elején erről így vallott:

„A mai futballban lehetőleg lendületből kell átvenni a labdát. Ha az ilyenfajta labdaátvétel kerül az edzésműsorra, a játékosnak természetesen sprintelnie kell – ez áll a speciális erőnlét szolgálatában. Partnernek a maximális sebességgel futó társat kell megjátszania, ez már taktika. A robogó futballistának pedig úgy kell megszelídítenie a labdát, hogy futása közben ne lassuljon le, sőt, ha kell, a labdaátvétel lendületével máris állva hagyja a rá ügyelő ellenfelet. Együtt tehát a speciális állóképesség, a taktika, a technika, a mérkőzéshelyzet.”

Ebből is világosan látszik, mennyire időtállók voltak elképzelései a modern futballról.

Verebes átalakította az edzésmunkát is. A terhelés nem változott, viszont sokkal pörgősebbek lettek a tréningek, nagyobb szerepet kaptak a labdás gyakorlatok, a begyakorolt elemek. Ekkoriban az utánpótlástól az élvonalig inkább a futáson alapuló terhelések domináltak.

Verebes József öt év alatt két bajnoki címhez segítette a Rába ETO-t (Fotó: MTI/Németh Ferenc)

A letámadásos taktikával, amely nagyban épült a lestaktikára, sikeresen zavarták meg az ellenfeleket. Ebben a felállásban minden védő támadó és minden támadó egyben védő is volt. A lestaktika alkalmazása azonban nem volt kockázatmentes, hiszen nagy figyelmet és összhangot igényelt a játékosoktól. Még a fanatikus szurkolók is elismerik, hogy Verebes József csapatai nem a védekezésükről voltak híresek.

A győri álomcsapat

Verebes edzői karrierjét 1978-ban Kecskeméten kezdte, de rövid idő után távozott, mert úgy érezte, hogy a vezetőség beleszólt a szakmai munkába. A Videoton kispadjáról alig egy év után azért állt fel, mert úgy értékelte, hogy Fehérváron nem jutalmazzák a játékosokat megfelelően.

Győrben a Rába Vagon- és Gépgyár állt a csapat mögött, és ez stabil hátteret biztosított a működéshez. A nyugati viszonyokat idéző, teljesítményalapú bérezés bevezetése akkor egyedülállónak számított Magyarországon.

1981 nyarán, amikor megérkezett Győrbe, minden feltétel adott volt a sikerhez. Ez nem kis részben az akkor nagyhatalmú cégvezérnek volt köszönhető, Horváth Edének.

Verebesre amúgy is jellemző volt, hogy megkövetelte a játékosoktól a teljesítményt, de el is várta a vezetőségtől, hogy anyagilag értékeljék az eredményeket.

Az első edzésen úgy mutatkozott be, hogy az asztalra csapta Mercedese slusszkulcsát. A játékosoknak azt mondta, hogy ha követik az utasításait, annyit fognak keresni, hogy mindegyikőjük megengedhet majd magának egy sajátot.

Sokan anyagiasnak is tartották, és gondolkodásmódja miatt a támadások kereszttüzébe került. A Kádár-kori viszonyokhoz képest a játékosok és az edzők is kiemelten kerestek.

Az 1981-1982-es szezonban a játékosok fejenként 250–300 ezer forintot vihettek haza egy évben, amikor az átlagos fizetés havi 2500 forint volt.

Az akkor még alig 40 éves, tapasztatlan edző nemcsak arról lett híres, hogy kiáll a játékosai mellett, hanem arról a kivételes képességéről is, hogy beléjük tudta szuggerálni, hogy mindenre képesek, és bárkit meg tudnak verni.

Akik ismerték őt, azt mondják, hogy volt benne egy egészséges önbizalom, és kisugárzása környezetére is pozitívan hatott. A játékosok maximálisan hittek benne és követték utasításait. Családias, ugyanakkor professzionális légkör uralkodott az öltözőben.

Jól jelzi a játék iránti tiszteletét, ahogy a játékosokat a pályára küldte. „Színpadra, uraim!” – mondta gyakran a mérkőzések előtt.

Verebes József szuggesztív személyiségével elhitette a játékosokkal, hogy bármire képesek (Fotó: MTI/ Németh Ferenc)

Koltai Gábor Verebes, a mágus című könyvében írt arról, hogy amikor az első bemutatkozás után az öltözőben azt mondta a játékosoknak, hogy nem ismer náluk jobbakat, akkor sokan csak megmosolyogták.

Egy évvel később ezen már senki nem mosolygott. Hiába távozott a házi gólkirály, a válogatott Pölöskei Gábor a csapatból az 1981-82-es szezonban, a formabontó, kombinatív, sokmozgásos játék alkalmazásával az akkor középcsapatnak számító Rába ETO egy csapásra szárnyalni kezdett.

A közönségszórakoztató, támadó, gólban gazdag játék kicsábította a közönséget a stadionba, ahol az előző szezonban még csak 4-5 ezres volt az átlag nézőszám. Verebes irányítása alatt már az első évben egyre gyakrabban telt meg a 28 ezres stadion.

A Szabó–Szentes–Hajszán csatársor szórta a gólokat, a középpályáról pedig Hannich Péter osztotta a gólpasszokat.

A győriek 34 mérkőzésből 21 győzelemmel, 102 lőtt góllal nyerték meg a bajnokságot a Ferencváros előtt öt ponttal.

Mindaddig csak két vidéki csapatnak sikerült ez a bravúr. A második világháború éveiben a Nagyváradi AC, majd 1963-ban a Győri Vasas ETO hódította el a trófeát a fővárosi klubok elől.

A következő évben sikerült a duplázás, igaz, akkor rendkívül szorosra sikerült a véghajrá. Az utolsó fordulóban dőlt el a bajnoki cím sorsa a győriek javára, szintén a Ferencvárost megelőzve. Akkor egy sajnálatos bundabotrány árnyékolta be a bajnokság végét, de ez nem érintette a Rába játékosait.

A Verebes vezette ETO a következő években is meghatározó szerepet játszott a budapesti csapatok által dominált élvonalban. A győriek edzője gyakran szóvá is tette, hogy a vidéki klubokat hátrányosan megkülönböztetik az átigazolásoknál, és hogy rendre ellenük fújnak a bírók a pesti riválisok elleni mérkőzéseken. Ezzel nagyon sok ellenséget is szerzett magának.

Edzősége alatt a győri stadion számos emlékezetes mérkőzésnek adott otthont. Elsősorban a fővárosi rivális zöld-fehérek ellen voltak késhegyig menő összecsapások, mint az a fordulatokban gazdag 1985. augusztusi derbi is, amelyet Nyilasiék nyertek 5-4-re.

A győri szurkolók egyik nagy szomorúsága, hogy a válogatottba kevés ETO-játékos került be, a másik, hogy a nemzetközi kupaporondon már korántsem tudta nyújtani azt a teljesítményt a csapat, mint a hazai bajnokságban.

Kék-fehér mágia

Verebes a győri sikerszéria után nem kis meglepetésre már az első szezonban bajnoki címhez segítette az akkor szintén középcsapatnak számító MTK-t. A „mágia” ezúttal is működött, igaz ekkor már nem voltak 5-6 gólos meccsek, a nyílt letámadásos foci helyett a védekezés nagyobb szerepet kapott a taktikában.

A játékosok a bajnoki sikert egy dallal köszönték meg, amelyben a sikeredző is megcsillogtatja énektudását. Ekkor került a boltokba a Meglátja mester, menni fog című kislemez. A dal fülbemászó refrénjének kétértelmű jelentése a mesteredző távozása után új értelmet nyert. Előtte azonban még egy ezüst- és egy bronzéremhez segítette a fővárosi kék-fehéreket.

Kilenc hónapig, 1987 januárjától augusztusig volt a magyar válogatott szövetségi kapitánya négy mérkőzés erejéig. Hat évvel később ismét tíz mérkőzésre visszatért a nemzeti csapat élére.

Az 1993-94-es bajnokságban egy évig újra Győrben vállalt munkát, de csak az ötödik helyet szerzte meg a csapat.

A 90-es évek végén még lehetősége lett volna a Honvédnál dolgozni. Erről Verebes lánya könyvében úgy vall, hogy a külföldi befektető ragaszkodott volna Verebeshez, de a vezetőség ezt megfúrta.

A 90-es és 2000-es években méltatlanul mellőzték, pedig az UEFA szabvány szerint pro-licensz edzőképzést is elvégezte. Ekkoraz MLSZ vezetői a fiatalítást hirdették meg. Edzői karrierjét a BLSZ I osztályú Nagytétényben zárta 2009-ben.

Szókimondása, őszintesége és a magyar viszonyok bírálata miatt sok ellenséget szerzett, és mindig körön kívülinek számított, soha nem fogadták be őt igazán.

A mexikói kudarc után élesen bírálta Mezey Györgyöt, és ez meghatározta kapcsolatukat.

2015 decemberében súlyos tüdőbajt diagnosztizáltak nála. 2016. március 13-án otthonában hunyt el 75. születésnapja előtt tíz nappal.