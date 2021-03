A királyi esküvőn fellépő fekete kórus is cáfolta Meghan vádjait

A Harry és Meghan botrányt keltő interjújában elhangzottakról készített anyagunkat itt olvashatja:

Vádak és a valóság – nagyító alatt Meghan és Harry kijelentései

Karen Gibson, a Királysági kórus (The Kingdom Choire) alapítója és karmestere a TMZ-nek elmondta, Charles őszintén akarta, hogy ők lépjenek fel Meghan és Harry esküvőjén, és azóta is mindent megtett, hogy személyesen gratuláljon nekik az azóta elért sikereikhez.

Mint arról korábban beszámoltunk, Harry herceg és felesége Meghan vasárnapi interjúja óta komoly vádakkal néz szembe a brit királyi család. Az afroamerikai anyától származó Meghan arról panaszkodott Opráhnak, hogy amikor terhes volt a most csaknem két éves fiával, Archie-val, a királyi családban téma volt, hogy milyen sötét lesz a születendő gyermek bőrszíne.

Harry úgy fogalmazott, a probléma nem Erzsébet királynőre vagy Fülöp hercegre eredeztethető, ezzel Károly hercegre terelve a rasszista vádakat.

Karen Gibson elmondása szerint azonban

Hozzátette, az a tény, hogy Charles meghívta a kórust az esküvőre, arra utal, hogy erőfeszítéseket tett annak érdekében, hogy Meghan jól érezze magát.

Vilmos herceg a maga részéről csütörtökön úgy kommentálta a vádakat, hogy

Miközben a világ arra vár, hogy a családtagok, milyen adok-kapokot tartogatnak még a médiának, a család ezt már vélhetően a négy fal között próbálja meg megoldani, ahogy azt a közleményükben is írták.

"We're very much not a racist family..."

Prince William has said his family is not racist and he has not yet spoken to his brother since Harry and Meghan's explosive interview with Oprah Winfrey.

William and Kate are visiting a school in east London. pic.twitter.com/cK0fwuPnff

— The Royal Family Channel (@RoyalFamilyITNP) March 11, 2021