Csak japán nézők lehetnek a tokiói olimpián?

A Kyodo japán hírügynökség egy meg nem nevezett forrása szerint a japán kormány és a szervezőbizottság még márciusban egyeztet a Nemzetközi Olimpiai Bizottsággal (NOB) és a további érintettekkel, s ezt követően hivatalosan is bejelentik majd a külföldi szurkolók beutazására vonatkozó tilalmat. A várható indoklás szerint minderre a koronavírus, különös tekintettel annak mutációinak egyre gyorsuló terjedése miatt van szükség.

A kormány a hírek szerint a japán közvélemény többségi akaratának eleget téve hozta meg döntését. A NOB, a szervezők, kormány, valamint a tokiói városvezetés és a Nemzetközi Paralimpiai Bizottság múlt szerdán jelentette be, hogy március végéig döntenek a külföldi szurkolók esetleges beutazásának feltételeiről, majd áprilisban arról is határozni fognak, mennyi néző lehet az egyes helyszíneken.

No overseas visitors will be able to watch the @NBCOlympics in person this summer due to #COVID19 concerns. https://t.co/F94cCAocTn

— The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) March 9, 2021