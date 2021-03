A szülők neme befolyásolja a gyermek fejlődését

Megosztás Tweet



Többezres kutatások azt mutatják, hogy természetesen a szülők neme befolyásolja a gyermek nevelődését – mondta Uzsalyné Pécsi Rita neveléskutató, az Apor Vilmos Katolikus Főiskola docense.

A magyarországi LMBT-szervezetek egyikének, a Háttér Társaságnak az egyik munkatársa azt mondta, hogy ismer azonos nemű szülők által nevelt gyereket, aki plüssállatkájával úgy játszik, hogy annak mindig egy apukája és egy anyukája van.

Ez nem azért van mert „ezt látja mindenhol, hanem mert ezt magunkban is hordozzuk. Tehát az, hogy nő vagyok-e vagy férfi, ezt nem én határozom meg” – tette hozzá a Pécsi Rita.

Sokféle hatás éri a gyermeket születése után is, és sokféle formálódás is,

de ebből a legerőteljesebb a családi minta, és az ezzel való azonosulás. Tehát olyan vagyok-e mint apa, vagy olyan vagyok-e mint anya.

„Szembemehetünk a legtermészetesebb dolgokkal is – az ember szabad lény –, és ha akarunk fordítva élünk” – mondta Uzsalyné Pécsi Rita, majd hozzátette: „de ez olyan mértékben szembe megy a természetes adottságunkkal, illetve ezzel a biológiai szerepünkkel, hogy ennek komoly következményei vannak.”

Azt is mondta a Háttér Társaság egyik tagja, hogy a szivárványcsaládokban felnőtt gyermekek empatikusabbak és elfogadóbbak.

Ezzel az állítással nem ért egyet a főiskolai docens, szerinte ezt sokat vizsgálták, kevés szivárványcsalád van Európában, de Amerikában is kicsi százaléka a családoknak, ezért már eleve a mintavételek nagyon szűkösek. A több tízezres minta mutatja azt, hogy alapvetően harmonikusabban, kiegyensúlyozottabban, szociálisan is és intellektuálisan is egészségesebben nőnek fel a klasszikus családokban nevelkedő gyerekek.

Persze nem lehet összehasonlítani egy rosszul működő heteroszexuális családot és egy szeretetet kapó más közösséget,

de attól ezt nem lehet beemelni a normába, attól még nem nevezhetünk mindent családnak

– mondta a neveléskutató.

Mit okoz az, hogy ha a kisgyerekeknek elkezdünk nemi identitásról és társadalmi nemről beszélni? – hangzott el a műsorban a kérdés.

Uzsalyné Pécsi Rita válaszában kijelentette, hogy „ez nagyon nagy zavarodottságot okoz, ugyanis még nem alakult ki, nem szilárdult meg a nemi identitásuk”.

