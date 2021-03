Nagy lehetőség előtt a női sportolók

Megosztás Tweet



Egyre nagyobb üzlet a női sport. A Kossuth Rádió Felfedező a gazdaságról című műsorának vendége Keszthelyi Vivien Forma-3-as autóversenyző volt, aki a Deloitte legfrissebb felmérése kapcsán is kifejtette véleményét.

Egyre nagyobb potenciál mutatkozik a női sportban a szponzorok és befektetők számára is, állapítja meg a Deloitte legfrissebb előrejelzése. A cég szakértői szerint az elkövetkezendő években komoly nézőszám, ezáltal pedig bevétel növekedésre lehet majd számítani.

„Az utóbbi években a női sport bebizonyította, hogy képes kivívni a nagyközönség figyelmét is. Az Egyesült Államokban például a női US Open nézettségi adatai magasabbak voltak, mint a férfié. Ennek is köszönhetően jelentősen nő az érdeklődés a TV-s jogokért és szponzorációs lehetőségekért” – mondta Pádár Péter, a Deloitte sporttanácsadási csoportjának vezetője.

Hozzátette:

a szponzorok már keresik az egyre népszerűbb női csapatokat és egyéni versenyzőket.

Keszthelyi Vivien autóversenyző jó példa a női sport magyar tehetségeire. A 20 éves pilóta az autósport kihívásairól, a női sportban rejlő gazdasági potenciálról, valamint az alázatot és a sikert összekötő kapocsról beszélt a Kossuth Rádió Felfedező a gazdaságról című műsorában.