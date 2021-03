Még Sztálin komédiába illő halálát is elhazudták a kommunisták

A Vörös Hadsereg főparancsnokaként Sztálin győztesként került ki a II. világháborúból, hatalma csúcsán – 1945 és 1953 között – az óriási területű Szovjetunió mellett Kelet- és Közép-Európa nagy része is az érdekszférájába tartozott. Mao Ce-Tung kínai kommunista vezető és Franklin D. Roosevelt amerikai elnök mellett ő volt a világ egyik legnagyobb hatalmú embere. Ezért okozott sokaknak valódi gyászt (másoknak pedig megkönnyebbülést) a Szovjetunióban, amikor 1953. március 5-én a moszkvai rádió bejelentette a halálhírét.

Vodka, szivar, habzsolás kifulladásig

Időskori betegségei – magas vérnyomás, mozgásszervi betegségek – ellenére Sztálin nem hagyott fel a hedonista életmóddal, amelyet a Moszkvától néhány kilométerre, Kuncevóban álló dácsájában folytatott. Nyikita Hruscsov volt szovjet pártfőtitkár fia, Szergej számolt be arról, hogy Sztálin életének utolsó éveiben szinte minden este vodka- és borgőzzel átitatott, szivarfüstbe burkolt vacsorákat rendezett, amelyek rendszerint kora este kezdődtek és a hajnali órákba nyúltak.

A tivornya minden este a merev részegségig tartott. Hruscsov fiának elmondása szerint Malenkov egyszer azt súgta az apja fülébe a mellékhelyiségben: „Mindig tudjuk, hogy hova kell jönnünk, de azt nem, hogy innen hova térünk vissza.”

Sztálin 1953. február 28-án is összetrombitálta bizalmasait a szokásos éjszakai tivornyára, amelyet követően – miután vendégeit elbocsátotta – pihenőre tért. A túl sok vodka azonban megtette hatását: a 73 éves „lángelméjű vezető” szélütést kapott, és elterült a hálószobája szőnyegén. A kiszolgáló személyzet még korábban parancsba kapta, hogy délelőtt 11 óra előtt nem szabad zavarni az államfőt, amíg az nem csenget. Délután 3 óra is elmúlt már, Sztálin azonban nem csengetett.

A protokoll szerint egy embernek lett volna joga bemenni Sztálinhoz: az orvosának, Vlagyimir Vinogradovnak. Ő azonban éppen a KGB egyik kínzókamrájában ült, miután Sztálin utasítására – tizenegy másik moszkvai orvossal együtt – belekeverték a néhány héttel korábban kirobbant „kémorvosügybe”, amelyben Berija azzal vádolta meg őket, hogy a brit titkosszolgálatnak kémkedtek.

„Nem kell orvos, Sztálin elvtárs csak pihen”

Amikor órákkal később a KGB-tisztek mégis riasztották az ország helyettes vezetőit, Malenkovot, Hruscsovot és Beriját, a saját előmenetelüket (és a diktátor vélhetően napokon belül megüresedő pozícióját) szem előtt tartó kommunista vezetők megparancsolták, hogy nem kell orvos Sztálinnak, csak pihenésre van szüksége. Joszif Visszarionovics Dzsugasvili állapota azonban egyre romlott, majd március 3-án este egy Moszkva távoli kerületéből odaszállított orvos megállapította, hogy Sztálin halott.

Berija, Hruscsov, Malenkov, Molotov és Zsukov bizottságot hozott létre, melynek feladata a pártfőtitkár halálhírének bejelentése, valamint a katonai tiszteletadással zajló temetésének megszervezése volt.

(A valóságon alapuló, ám szinte kabaréba illő eseményekről Armando Iannucci rendező kiváló filmszatírát készített 2018-ban, Sztálin halála címmel.)

A kommunista párt központi lapja, a Pravda végül a március 5-i számában közölte Sztálin halálhírét. Malenkov javaslatára a bizottság elfogadta, hogy a diktátor holttestét kétnapos ravatalozás után bebalzsamozzák és a Lenin-mauzóleumban, a kommunizmus atyja mellett helyezzék el. Beszámolók szerint

