Hekkerek hiúsították meg a Williams F1-es bemutatóját

Hekkertámadás miatt el kellett halasztani a Williams Racing péntek kora délutánra tervezett F1-es csapatbemutatóját – számolt be a GPFans.com szakportál. A hírt a Sir Frank Williams nevével fémjelzett, de tavaly óta már az amerikai Dorilton Capital befektetői csoport tulajdonában lévő versenyistálló is megerősítette.

„A Williams Racing a mai napon (március 5-én) egy kibővített valóságon alapuló alkalmazás segítségével tervezte leleplezni 2021-es versenyautóját, az FW43B-t.

– áll a csapat pénteki közleményében.

We planned to reveal the FW43B, via an augmented reality app later today. However, sadly, because the app was hacked prior to launch, this won't be possible.

We were looking forward to sharing this experience with our fans & can only apologise that this hasn't been possible.

— Williams Racing (@WilliamsRacing) March 5, 2021