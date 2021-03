Drasztikusan estek a Forma–1 bevételei, de a sportág népszerűsége alig csökkent

A Forma–1 világbajnokság tavalyi, 70. szezonja a tervek szerint Ausztráliában kezdődött volna március elején. Az egyre aggasztóbb Covid-esetszámok miatt azonban a Liberty Media az ausztrál hatóságokkal egyeztetve úgy döntött, hogy az edzéseket sem kezdik el Melbourne-ben. Csaknem négy hónapos kényszerszünet következett, majd július elején, az ausztriai Spielbergben indult be a szezon két futammal, amelyeket a Magyar Nagydíj követett a Hungaroringen.

F1 2020 season guide: no spectators for the British Grand Prix at Silverstone https://t.co/XMALFUWcCY pic.twitter.com/AX2xYcD7RZ

A Forma–1 tavaly realizált 1,1 milliárd dolláros összbevétele – amely a televíziós jogdíjakból és a versenyrendezői díjakból tevődik össze – 877 millió dollárral volt kevesebb, mint a koronavírus-járvány előtti utolsó évben, 2019-ben. Ugyanakkor a tavalyi utolsó negyedévben már nézők nélkül is sokkal közelebb járt a normálishoz a sportág működése.

– derül ki a sportág jogtulajdonosa, a Liberty Media közleményéből.

Az év egészében jelentős veszteséget könyvelhetett el az F1: 2019-es év végén 35 millió dollárról egy év alatt 386 millióra nőtt a deficit. Ez azt jelenti, hogy a sportág pénzügyeit irányító Formula One Management (FOM) 44 százalékkal kevesebb pénzt oszthatott szét a tíz részt vevő csapat között 2021 januárjában, mint egy évvel korábban.

Annak ellenére, hogy a 2020-as szezonban a világjárvány miatt néggyel kevesebb versenyt rendeztek, mint 2019-ben, a Forma–1 megőrizte magas nézettségét. A televíziós nézettségi adatok elemzése alapján

Világszerte másfél milliárd embert értek el a Forma–1-es közvetítések, szemben a 2019-es 1,9 milliárddal.

A versenyek átlagos nézettsége egyébként 2016 és 2018 között elérte a 87 milliót, míg korábban, 2015-ben ez 80 millió, 2014-ben pedig 83 millió fő volt.

A Liberty Media szerint a 2020-as nézettségi adatokat befolyásolta, hogy csak Európában és az Arab-öbölben (Bahrein, Abu-Dzabi) rendeztek futamokat, ami azt jelentette, a világ többi részén azonban nem rendezhettek versenyeket.

Több kiemelten fontos piacon ugyanakkor jelentős növekedést tapasztaltak: Oroszországban 71 százalékkal, Kínában 43 százalékkal, Hollandiában 28 százalékkal, az Egyesült Királyságban 10 százalékkal, Németországban pedig 5 százalékkal többen kísérték figyelemmel a Forma–1 eseményeit tavaly, mint 2019-ben.

Az Egyesült Államokban egyszázalékos növekedést regisztráltak annak ellenére, hogy egyik futamot sem az ottani időzóna szerint tartották, és a járvány miatt elmaradt az Amerikai Nagydíj.

Race done ✔️

Day isn’t over ❌

Lando joined his crew to help strip his car before it heads back to McLaren HQ. 🔧🔩#HungarianGP 🇭🇺 pic.twitter.com/ckNqUey9UL

— McLaren (@McLarenF1) July 19, 2020