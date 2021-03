Biden eltörölte: indexre került A Grincs szerzője

Megosztás Tweet



Joe Biden amerikai elnök, szakítva elődei szokásával, március 2-án, az Olvasás napján, a világ legsikeresebb gyermekmeseírója, a Dr. Seuss néven ismert Theodor Seuss Geisel születésnapján kiadott közleményében nem említette meg az író nevét. Az 1991-ben elhunyt író kiadója bejelentette Dr Seuss hat mesekönyvéről, hogy beszünteti azok kiadását és értékesítését. A szerzőnek eddig 600 millió könyvét adták el és 22 nyelvre fordították le.

Rasszista és érzéketlen – így fogalmaztak kedden vezető lapok az Egyesült Államokban és Nagy-Britanniában arról a mesekönyvíróról, akinek a születésnapját ünnepelve rendezik meg évtizedek óta ezt az iskolai eseményt.

„Bántó és téves módon ábrázolják az embereket” – jelentette ki a világ legsikeresebb gyermekmeseírója, a Dr. Seuss néven ismert Theodor Seuss Geisel könyveiről a műveit kiadó Dr. Seuss Enterprises keddi közleményében. A társaság az amerikai Olvasás napján – ami egyben az író születésnapja – jelentette be, hogy beszüntetik az 1991-ben elhunyt író hat mesekönyvének kiadását és értékesítését.

Erre közvetlenül azután került sor, hogy – szakítva a több évtizedes hagyománnyal – Joe Biden amerikai elnök nem említette meg Dr Seuss nevét az Olvasás napján eddig minden esztendőben az amerikai elnök által kiadott közleményben. „Biden eltörölte Dr Seusst” – ezzel a címmel számolt be a Fox a rendhagyó eseményről.

A történtekről beszámoló források megemlítik, hogy a virginiai iskolai körzet, szintén az olvasás napján, jelezte: „eltávolítja” a szociális média-felületekről Dr Seuss műveit.

Az egyik, 1937-ben írt könyvecskében (And to Think That I Saw It on Mulberry Street), egy kínai férfi pálcikát és tálat tart, az először 1956-ban kiadott If I Ran the Zoo lapjain pedig két „afrikai származású férfi” látható fűszoknyában. Ilyen és ehhez hasonló okokból, s azt követően, hogy „meghallgatta és visszajelzéseket fogadott el közönségünktől, köztük tanároktól, akadémikusoktól és a szakterület szakembereitől a felülvizsgálati folyamat részeként. Ezután egy szakértői testülettel, beleértve az oktatókat is, együtt dolgoztunk a címkatalógusunk áttekintésében" – írja a kiadót idézve a Fox News.

Obama: Dr Seuss egyetemes értékeket teremtett

Joe Biden hivatali elődei kivétel nélkül megbecsüléssel nyilatkoztak Dr Seuss műveiről. Barack Obama 2016-ban így ünnepelte a szerző emlékét: „Amerika egyik tisztelt szómesterének születésnapját ünnepeljük, aki hihetetlen tehetségét arra használta, hogy a legérzékenyebb olvasói számára olyan egyetemes értékeket teremtsen, amelyeket mindannyian szeretünk. Rávezette a gyerekeket arra, hogy az olvasás szórakoztató, és közben hangsúlyozta a mindenki iránti tiszteletet"

Két évvel később Donald Trump is méltányolta a szerzőt, ezt idézve tőle: „Van agy a fejedben. Van láb a cipőidben. Abba az irányba indíthatod el magad, amelyikbe csak szeretnéd!”

Theodor Seuss Geisel minden idők legsikeresebb mesekönyvírója: műveit 600 millió példányban adták ki és 22 nyelvre fordították le. Ő írta a hazánkban A Grincs néven ismert könyvet, melyből a népszerű animációs film is készült.

Egyszer már üldözték az Egyesült Államokban

A Magyarországon többek között a Lúdanyó meséi által is ismert szerző, akinek műveit jeles műfordítók tolmácsolták a magyar gyermekek számára, 1904-ben szültetett német felmenőktől. Származása miatt már gyermekkorában szenvednie kellett, ugyanis az első világháborúban németellenes előítéletek kaptak lábra Amerikában.

A később sikeressé vált író megpróbáltatásairól a konyvesmagazin.hu számol be: „egyszer Theodore Roosevelt amerikai elnök csúnyán megalázta a színpadon. Seuss német bevándorlók unokája volt, akik az első világháború kitörésekor nagyon szerették volna bizonyítani, hogy lojálisak az új hazájukhoz. A kis Theodor akkor cserkészként hadikötvényeket árult, a nagypapája pedig ezer dollár értékben be is vásárolt nála. Seuss 1918-ban így abban a megtiszteltetésben részesült, hogy magától az elnöktől vehetett át egy emlékérmet. A színpadon tíz fiú sorakozott fel (Seuss volt az utolsó a sorban), ám az elnöknek csak kilenc érmet adtak. Mire Seusshoz ért, elfogytak az érmek, és a kellemetlen helyzetet Roosevelt csak tovább fokozta, amikor felkiáltott: „Mit keres itt ez a fiú?” Ahelyett, hogy tisztázták volna a helyzetet, a fiatal Seusst lezavarták a színpadról, innentől kezdve pedig irtózott minden nyilvános szerepléstől. Állítólag erre az incidensre vezethető vissza az a mondása is, hogy A person's a person, no matter how small, azaz : Mindegy, milyen kicsi, mindenkit emberszámba kell venni”.