„A Momentum Orbán Viktor rémálma” – Fekete-Győr András jellemezte ilyen szerényen pártját, amikor pár éve feltűntek a politikai porondon. Galló Béla írása a Mozgástér blogon.

Ambiciózus önképüket eddig még nem nagyon igazolták, a Momentum-jelenség sokkal inkább ama hanyatlástörténet része, amely a hagyományos elitek ellen fellépő pártokat Magyarországon jellemzi. Az elképzelt áttörést a Jobbikhoz és az LMP-hez hasonlóan nekik sem sikerült véghez vinniük, egyelőre a tágabb ellenzéken belül is csak az egyik nagyobbacska alakulatot képezik – írja Galló Béla politológus a Mozgástér blogon.

Fogalmam sincs persze, ki miről álmodik, annyit mégis megkockáztathatok, hogy a Momentum miatt azért nem kell nagyon forgolódnia a miniszterelnöknek. S most, hogy Fekete-Győr kormányfőjelöltként is beszáll a meccsbe, valószínűleg ettől sem nyúl még nyugtatókhoz.

Nagyobb ennek a jelölésnek a médiafüstje, mint a társadalmi lángja – fogalmaz a politikai elemző.

A Momentum minimum két szervi bajjal küszködik

Másolva a korai Fidesz imázskészletét (okosság, érintetlenség) hamar kimerítette a minta utánzásának lehetőségeit. Kisebbik – ámbár elég nagy – bajuk, hogy

frontpolitikusainak „okossága”, felkészültsége némi kívánnivalót hagy maga után.

Mi tagadás, az elnök úré is. A budapesti kerületek összekeverése, a napelemek és az atomerőművek egy kategóriába sorolása, az Európai Parlament frakcióneveinek „nagyvonalú” kezelése például olyan hibák, amelyeket egy komolyabb versenyzőnek még egy „Ki tud többet a politikáról?” típusú versenyen sem illik elkövetnie. Mindez mégsem akadályozza politikai képzeletük merész szárnyalását, aminek nyilvánvaló bizonyítéka önképük túl fényesre sikeredett glancolása is.

Az „érintetlenséggel” még nagyobb a baj.

Elitkritikájuk rögvest kámforrá változott, amikor szekerüket formálisan összekapcsolták az ellenzéki térfél mindenkit kompromittáló erős emberével, Gyurcsánnyal.

A Momentum nekivághatott volna a tényleges önállóság rögösebb útjának, mégsem tette. Belesimult inkább az ellenzéki „gang bang”-be, ahol látszólag csupán a pillanat (2022) számít, nem a távlatosabb jövő. Kivéve persze éppen Gyurcsányt és Fekete-Győrt: ők, ha veszítenek, akkor is meghatározó pártfőnökök maradnának az ellenzéki oldalon. Sőt, akkor csak igazán. S lehetőleg egyedül, de legalábbis komolyabb vetélytárs nélkül.

Érezve közösködésük veszélyeit, Fekete-Győrék mindent el is követnek, hogy az összefogáson belül folyvást kidomborítsák „igazi”másságukat. A minapi kandidálás és a hozzá kapcsolt fölöttébb felemás program se jelent mást, mint ennek a „bent is vagyok, kint is vagyok” mutatványnak a legújabb variációját. Nem véletlen, hogy a „gang bang” többi tagja erre már komolyan összerezzent, s a paplan alatt fontolgatják már a közös válaszlépéseket.

Gyurcsány viszont máris megtalálta a Momentum helyes kezelési módját.

A fiatalság és az alkalmasság szerinte két különböző dolog. Megsimogatja Fekete-Győr fejét, bravó „Pistike”, szép az ifjonti hév, nem baj, hevülj csak, ha megnősz, akármi is lehetsz. Addig persze még sokat kell tanulnod, meg kell írnod számos nehéz leckét, s légy szorgalmas, különben, meglátod, évismétlésre köteleznek, s így sosem lesz Orbán „rémálma” belőled! Bevallom, egyelőre még én is nyugton alszom tőled.

Szóval valahogy így.

És Gyurcsánynak ezúttal alighanem igaza van – fogalmaz Galló Béla.

