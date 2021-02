Matolcsy György: Ugyanaz, mégis más

Az bizonyos, hogy Biden 1,9 billió dolláros élénkítő csomagja nem csupán a gazdasági fellendülést indítja be az Egyesült Államokban, de elegendő tűzerő megteremtését is biztosítja az előre nem látható jövőbeli eseményekkel szemben (Gene Sperling, FT, 2021. február 9.).

Legutóbb az Egyesült Államok 10 hónap leforgása alatt nagyszerűen kezelte a kialakuló pénzügyi válságot. 2008-ban kiélezett volt a helyzet egyrészt a washingtoni őrségváltás, másrészt az új, feltörekvő pénzügyi hatalom, az eurozóna elleni támadás miatt.

Ezúttal is hasonló a helyzet, ám mégis más. A koronavírus járvány hatására Washingtonban őrségváltás volt, és a hatalmas, élénkülést pénzelő kincsesládák már a Kínával folyó hadviselés finanszírozására koncentrálnak.

Most azonban évtizedek telhetnek el, mire befejeződik a háborúskodás épp úgy, mint Európában az 1630-as és az 1650-es évek közötti időszakban. Így számos további „„élénkítő”” csomag következhet.

Matolcsy György, a Magyar Nemzeti Bank elnökének válasza a „Biden’s 1.9tn plan is necessary as economic recovery insurance” (Biden 1,9 billió dolláros gazdaságélénkítő csomagjára szükség van a gazdasági fellendülés biztosítékaként) című cikkre.

Az eredeti cikk a növekedés.hu honlapján jelent meg.

A címlapfotó illusztráció.