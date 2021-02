Már a Muppet Show is sértő a liberális cenzorok szerint

Megosztás Tweet



Péntek óta elérhető a Disney streaming szolgáltatásában a népszerű bábsorozat a Muppet Show öt évadja. A cég az epizódok előtt figyelmeztető üzenetben jelzi, hogy a tartalom egyesek számára sértő lehet. A médiacégek hasonló figyelmeztetéseket tesznek közzé az erőszakot vagy szexualitást ábrázoló tartalmak előtt.

Manapság már a Muppet Show is sértő – kezdi beszámolóját a New York Post, amely idézi a Disney pénteki közleményét. A streaming szolgáltatásban előretörő cég pénteken elérhetővé tette az ikonikus műsor öt évadát, lehetővé téve a nézők számára, hogy havi 6,99 dollárért cserébe élvezettel nézhessék Kermitet a békát, Miss Piggyt, Fozzie Beart és híres vendégeiket.

A műsorokban negatív megvilágításban ábrázolnak embereket, kultúrákat.

Ezek a sztereotípiák régen és most is helytelenek – erre figyelmeztetnek minden epizód előtt.

A cég közleményéből kiderül, hogy ahelyett, hogy eltávolították volna ezeket a részeket, inkább megtartották, hogy „tanuljunk belőlük” és „együtt egy befogadóbb jövőt teremtsünk" – áll a részek előtt figyelmeztető szövegben.

A Disney elkötelezett amellett, hogy inspiráló és a kulturális sokszínűséget bemutató témákat alkosson. Arra nem tér ki a közlemény, hogy

mi az pontosan amit a Disney sértőnek tart.

A New York Post szerint néhány megformált karakter és azok bemutatása szolgáltathat indokot. A műsorokban feltűnnek indián, közel-keleti vagy ázsiai szereplők.

Az ötödik évadban pedig a legendás country-énekes, Johnny Cash látható a Konföderációs zászló előtt.

Saját korszakalkotó meséit nyilvánította rasszistának a Disney

A figyelmeztetés néhány ikonikus film előtt is megjelenik, beleértve a Macskarisztokratákat, a Dumbót és a Pán Pétert. Nem túlzás azt állítani, hogy nemzedékek nőttek fel ezeken a rajzfilmeken anélkül, hogy később, felnőtt korukban horogkeresztes tetoválásokkal vonultak volna utcára valamelyik etnikum elnyomására. A Disney most mégis meghajolt az új, érzékenyebb világ előtt, és

A világ egyik legnagyobb média és szórakoztatóipari társasága új tartalmi irányelveket jelölt meg, melyek szerint az 1953-as animációs klasszikus Pán Péter ártalmas lehet. Az ok: faji sztereotípiák megjelenése a mesében – számolt be róla a Daily Mail a The Mail on Sundayra hivatkozva.

Nácizós posztja miatt repült a népszerű színésznő

Azonnal hatállyal elbocsátotta a Disney Gina Caranót, a Mandalorian című Star Wars-sorozatból ismert színésznőt a közösségi médiában tett bejegyzése miatt.

A 38 éves, korábban fitneszmodell és harcművész, valamint számos hollywoodi sorozat szereplője a jelenlegi amerikai belpolitikai légkört az 1930-as évek Németországával hozta összefüggésbe.

A nyíltan republikánus elkötelezettségű, pszichológia szakon végzett színésznő az Instagramra töltött fel egy fényképet és egy rövid szöveget. Ebben

az amerikai konzervatívok helyzetét a náci Németországban élő zsidókéhoz hasonlította.

A később törölt posztban azt a kérdést teszi fel, hogy miben különbözik a náci Németország, ahol először a politikusok érték el, hogy az emberek pusztán származásuk miatt utalják meg szomszédjukat a mostani amerikai helyzettől, ahol csupán a politikai véleménykülönbségek miatt utálnak egyeseket.

Ezután a közösségi médiában szinte hajtóvadászat indult (#FireGinaCarano hashtaggel), hogy rúgják ki a színésznőt, akitől szintén megvált két ügynökség, a United Talent Agency és az ID PR is.

„A közösségi médiában megjelent posztjai, melyekben kulturális és vallási identitásuk alapján alacsonyított le embereket, gyűlöletkeltők és elfogadhatatlanok” – áll a Disney közleményében.