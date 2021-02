Szabó László: Rekorddöntés és történelmi eredmény a cél a tokiói paralimpián

Megosztás Tweet



Minden idők legnagyobb magyar paralimpiai csapatával minden idők legjobb eredményét tűzte ki célul Szabó László. A Magyar Paralimpiai Bizottság elnöke a 4. magyar parasport napja alkalmából beszélt a hirado.hu-nak a parasportok hazai és nemzetközi megítéléséről, a várható eredményekről és a sportdiplomáciai sikerekről.

Szabó László, a Magyar Paralimpiai Bizottság elnöke (Fotó: MPB)

– A 4. magyar parasport napján talán most már elmondhatjuk, hogy a fogyatékkal élők sportsikerei egyre nagyobb számban jutnak el az emberekhez, akik az elmúlt évek tapasztalatai alapján egészen másképpen is reagálnak ezekre az eredményekre. Ön hogy látja, milyen jelenleg a parasportok és parasportolók elfogadottsága?

– Egyre nagyobb a megbecsültség, az ismertség és az elfogadottság. Míg 10-20 évvel ezelőtt sok ember elfordította a fejét vagy legyintett a parasportolókra, az infrastrukturális körülmények javulásával, a sok akadálymentesített épülettel, a jelbeszéd elterjedésével, a parasportok jelenlétével a médiában egyre nagyobb a megbecsülésük. Ma már vannak olyan magyar parasportoló sztárok is, akik a közösségi médián keresztül is rengeteg embert elérnek és edukálnak. Optimista vagyok, évről évre, hónapról hónapra javul a helyzet.

Mivel tervezik tovább növelni a parasportok népszerűségét?

– A Magyar Parasport Napja azért jött létre, hogy minden esztendőben legyen egy különleges nap, amikor megünnepeljük a magyar parasportot, a sportolóinkat, és ahol, nem utolsó sorban, a diákok a saját testükön, mozgásukon keresztül tapasztalhatják meg, hogy milyen is az, ha valakinek fogyatékkal kell élnie az életét. Ezért azt kérjük az oktatási intézményektől, hogy ezen a napon a gyerekek ismerjék meg a parasportokat. Játszanak ülőröplabdát, próbáljanak meg bekötött szemmel csörgőlabdázni vagy székből kosárra dobni. Én nagyon hiszek abban, hogy ha van személyes, testi élmény, az közelebb viszi az ügyet utána a lélekhez is.

(Fotó: Magyar Paralimpiai Bizottság)

A koronavírus minden bizonnyal erre a napra is rányomja a bélyegét…

– Amikor tavaly novemberben elkezdtük tervezni a 4. Magyar Parasport Napját, akkor eleve A és B-tervvel számoltunk. Sajnos az utóbbit kell megvalósítanunk. Nagyon sok mindent viszünk át az online térbe. Tavaly tavasz óta zajlanak a „No para ! para oN” online óráink is, melyeket az iskoláknak ajánlunk. Ezeket az órákat élő formátumban is „megrendelhetik”, de rengeteg rögzített ismeretterjesztő anyag érhető el, valamint filmeket is kínálunk. Vannak olyan iskolák is, amelyek már a Magyar Parasport Napjára meghívtak parasportolókat, hogy online részt vegyenek egy előadáson a tornateremben vagy egy osztályfőnöki órán.

Igyekszünk kihasználni az online tér adta lehetőségeket. Nyilván ez nem olyan jó, mintha a diákok maguk próbálnák ki a parasportokat, de most ez van. Nem rettent el minket, bízunk benne, hogy nem fogunk emiatt kevesebbekhez eljutni.

A parasportolókat hogyan érinti ez a nap?

– Fontos tudni, hogy a mi sportolóink rendkívül őszinte emberek. Ha elmennek egy iskolába, nagyon szívesen beszélnek a saját fogyatékosságukról. Ebben ők semmi elrejteni vagy takargatni valót nem találnak, a gyerekeknek pedig mindig meghatározó élmény szembesülni ezzel. Például, amikor Szvitacs Alexa elmeséli, hogy milyen körülmények között veszítette el a bal karját és az összes lábujját, amikor Boronkay Péter tárja eléjük, hogy születésétől fogva hiányzik az egyik alkarja, vagy Lengyel Zsófi elmondja, hogyan vált kicsit látássérültből szinte teljesen vakká, és hogy éli így sportolóként az életét.

Ezekről mind leplezetlenül beszélnek, és a gyerekek olyan dolgokkal kapcsolatban is érdeklődhetnek náluk, amelyekről egyébként nem feltétlenül mernek megkérdezni.

Szvitacs Alexa a diákok körében a 2020-as Magyar Parasport Napján (Fotó: Magyar Paralimpiai Bizottság)

Hogy látják ennek a napnak a sikerét?

– Az eléréseink egyre javulnak, tavaly már 500 fölött volt azoknak az iskoláknak a száma, amelyek bekapcsolódtak. Remélem, hogy - vírus ide vagy oda -, ezt idén is el tudjuk érni, akár meg is tudjuk haladni, így elmondhatjuk, hogy minden évben diákok ezrei szembesülnek a magyar parasport szépségével és fontosságával.

Idén nem a Magyar Parasport Napja lesz az egyetlen meghatározó esemény a versenyzők számára, hiszen többek közt a kerekesszékes vívó Európa-bajnokságot és a Para Erőemelő Világbajnokságot is Egerben rendezik.

– A kerekesszékes vívó Eb megrendezését az angoloktól vettük át, mert ők visszaléptek, és a Nemzetközi Paralimpiai Bizottság felkérésére igent mondtunk. Reméljük, hogy már nem lesz akadálya az esemény megrendezésének, én úgy látom, hogy sikerülni fog. A legfontosabb szempont az Egerben található akadálymentes hotel volt, ahol minden szállás és versenyhelyszín egy épületben található. A vívás és az erőemelés nem igényel akkora helyet, így egy konferenciaterem is könnyen átalakítható, és minden egy helyszínen lebonyolítható, így a sportolóknak még az utcára sem kell kimenniük.

(Fotó: Magyar Paralimpiai Bizottság)

Az év legnagyobb eseményének számító tokiói nyári paralimiai játékok is közelegnek. Hogy befolyásolta a koronavírus a versenyzők felkészülését?

– Minket abban rendkívül gátolt, mint ahogy természetesen minden más sportolót, hogy 2020-ban nem lehetett érdemben versenyezni, külföldi edzőtáborokat pedig szinte egyáltalán nem tudtunk szervezni, ami főleg a meleg égövi sportolók, az úszók, a kajak-kenusok, a triatlonisták esetében probléma, mert nekik különösképpen szükségük van erre, hiszen mínusz 3 fokban nem tudnak itthon szabadtéren felkészülni. Ez egy nehéz helyzet, de folyamatos kapcsolattartással és videókonferenciákkal igyekeztünk mentális támaszt nyújtani a sportolóknak.

Kvóták és érmek tekintetében mit várhatunk a magyar paralimpiai csapattól?

– Azt a célt tűztem ki 2016-ban a riói paralimpia után, hogy a következő tokiói játékokon – ugye akkor még 2020-ra számítottunk – minden idők legnagyobb csapatával, minden idők legjobb eredményét érjük el. Tulajdonképpen bármilyen furcsán is hangzik, rajtunk ez az egy év csúszás segített,

biztos vagyok benne, hogy 2021-ben több kvótánk lesz, mint 2020-ban lett volna.

Továbbra is tartjuk a célkitűzésünket. 15 versenyzőnek van jelen pillanatban visszaigazolt kvótája, de 19-en vannak, akikről tudjuk, hogy ott lesznek, csak négyen még nem kaptak visszaigazolást. További 20 sportoló van, akikkel kapcsolatban egészen biztos vagyok, hogy ott lesznek Tokióban, mert olyan helyen állnak a világranglistán vagy olyan tudásuk van, hogy ki fognak jutni. Ezen kívül körülbelül 20 versenyző áll harcban az újabb kvótákért. Ezt vagy meg tudják szerezni saját jogon, vagy ha nem, akkor sportdiplomáciai eszközökkel próbálunk nekik segíteni, szabadkártyákat fogunk igényelni.

Összességében nem tartom még elképzelhetetlennek az 54 kvótát, amely már új rekord lenne. Az éremcsúcs 24, aminek a túlszárnyalása egyelőre tudományos fantasztikum, messze van a realitástól, de a sport éppen azért szép, mert születnek olyan eredmények, amelyeket nem feltétlenül tartottunk realitásnak.

Kik azok a világsztárok, akikre a magyar szurkolók számíthatnak ebben?

– Azok közül, akik világsztárnak számítanak Osváth Richárdot tenném az első helyre, ő a férfi kerekesszékes vívás extraklasszisa. A második helyen Kiss Péter világ- és Európa-bajnok parakajakosunkat említem, ő tavalyelőtt novemberben a hónap parasportolója volt a világon. Most már elmondható, hogy fölzárkózott mögéjük Ekler Luca atlétánk is, aki világ- és Európa-bajnokként szintén a legszűkebb elitbe tartozik. Mellettük Szvitacs Alexa asztaliteniszezőnk, Illés Fanni úszónk, és a női tőr, illetve párbajtőr csapatunk esetében is erős esély van az aranyéremre.

Osváth Richárd vívó ezüstérmet szerzett a 2016-os riói nyári paralimpiai játékokon (Fotó: Magyar Paralimpiai Bizottság)

Ahogyan a hírek szerint az sem kizárt, hogy 2021 végén a Nemzetközi Paralimpiai Bizottság közgyűlését Magyarországon rendezik majd meg.

– Megpályáztuk, és a kormány támogatását kértük a rendezvény megszervezéséhez. Erről még folynak a tárgyalások. Sok ország érdeklődik, de mindenképpen óriási sportdiplomáciai siker lenne. Soha nem volt még Magyarországon közgyűlése a Nemzetközi Paralimpiai Bizottságnak, és mivel ez egy tisztújító közgyűlés lenne, ezért különös jelentősége lesz.

Mindezek, a magyarországi nagyszabású versenyek és a versenyzőink eredményei alapján elmondhatjuk, hogy a magyar parasport megítélése nemzetközi szinten is kiemelkedő?

– Igen, ez így van az ép sportokban és a parasportokban is. Minket magyarokat azon nemzetek között tartanak számon, akiket példaként állítanak. Nem feltétlenül csak az eredményeink, hanem a hozzáállás, az elismertség és népszerűség okán is. Eddig minden évben volt külföldi vendégünk a Magyar Parasport Napján. Tavaly itt volt a Nemzetközi Paralimpiai Bizottság ügyvezető igazgatója, előtte Magyarországon járt az Ázsiai Paralimpiai Bizottság elnöke, az Afrikai Paralimpiai Bizottság alelnöke, valamint az Európai Paralimpiai Bizottság elnöke is, és mindegyiküket szembesítettük azzal, hogy mi magyarok hogyan foglalkozunk a parasporttal. Ez a sportdiplomácia, így kell jelen lenni a nemzetközi térben.

Mike Peters, a Nemzetközi Paralimpiai Bizottság ügyvezető igazgatója tart beszédet Magyarországon (Fotó: Magyar Paralimpiai Bizottság)

A 2020-as Magyar Parasport Napja képekben: