Poliámor sajtómámor: könyv a gyermeknevelő férfitrióról

Megosztás Tweet



Az Egyesült Államok nyugati partvidékétől Nagy-Britanniáig hatalmas hírverés előzi meg a „Három férfi meg egy bébi” márciusi megjelenését. Ingyen reklámot teremtve szinte a teljes angolszász nyelvterület sajtója beszámol a három, együtt élő és legitimen két gyermeket nevelő kaliforniai férfi gyermeknevelési tapasztalatait összegző könyvről.

Ian Jenkins, Alan Mayfield és Jeremy Allen Hodges neve nem először tölti meg az újságok címoldalát a kaliforniai partoktól Nagy-Britanniáig. Ez a három férfi, akik egy úgynevezett „throuple”-ként él együtt (három ember közös háztartást képező, élettársai jellegű kapcsolata), 2017-ben arról híresült el, hogy a bíróság engedélyezte: mindhármuk neve szerepeljen az általuk nevelt, két kisgyermek anyakönyvi kivonatán.

Azt, ha több mint két ember áll egymással tartós szerelmi kapcsolatban, a szakirodalom poliamoriának, poliámor kapcsolatnak nevezi. Míg a három férfi együttélésének újabb fejleményéről, a könyv megszületéséről beszámoló amerikai sajtóforrások „throuple”-ként emlegetik a három férfi együttélését, a Daily Mail cikkében „család”-ként írja le a három férfi és a két gyermek által alkotott közös háztartást.

A Daily Mail úgy fogalmaz: „mérföldkőnek” számított, amikor 2017-ben egy kaliforniai bíróság úgy döntött, mind a három férfi neve szerepelhet az általuk nevelt kislány, Piper anyakönyvi kivonatán. Azóta ez a három férfi neveli Piper szintén hozzájuk került féltestvérét, a 14 hónapos Parkert is.

Mindkét gyermeket béranya hordta ki az együtt élő férfiak számára.

A most megjelenés előtt álló könyv szerzője, az orvosként is ismert Ian Jenkins, aki a népszerű, Három férfi és egy bébi című amerikai filmvígjáték mintájára „Három apuka és egy bébi” címmel adja ki könyvét. A kizárólag elfogadó hangnemben beszámoló sajtóvisszhanghoz egy ausztrál rádió is csatlakozott.

A Daily Mail cikkéből kiderül: Jeremyt a gyerekek „apucinak” ismerik, míg Alan „dada”, Ian pedig „papa”. Ian Jenkins szerint triójuk „három szelíd, rendszerető ember”. A huffpost cikke szerint az immár iskola előtt álló kislány otthoni hátterét megismerve más szülők és gyermeke így reagálnak: „Ez cool! Meséljétek el a történeteteket”

A könyvet és az együtt élő három férfi kapcsolatát népszerűsítő cikkek nem térnek ki arra, miképpen áll e kérdéshez a két gyermeket világra hozó, teljes ismeretlenségben maradó édesanya, aki mindkét gyermekétől megvált.