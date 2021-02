Hormonokkal változtatják meg a kisgyermekek nemét – Rákay Phillip letiltott videója lerántja a leplet a genderőrületről

Megosztás Tweet



Percek alatt letiltatták a Facebookon a „DK-s trollok” Rákay Philip videóját, amelyben a genderőrületről osztotta meg gondolatait. A videóból kiderült, hogy a genderforradalom célpontjai ma már a gyermekeink. Nagy-Britanniában naponta változtatják meg egy kisgyermek nemét, van olyan hatéves kisfiú, aki már három éve kap női nemi hormonokat. A betiltott videót Rákay Philip a Videa rendelkezésére bocsátotta – írja az Origo.

Nem sokkal az után, hogy a videót Rákay Philip kitette a Facebookra, Gyurcsány trolljai már fel is jelentették, a Facebook pedig azonnal el is távolította a videót – számol be róla az Origo.

A Facebook a radikális baloldali ideológiák elsődleges szócsöve. Az oldal moderátorainak egyik elsődleges célja a hagyományos családmodell lerombolásán dolgozó genderideológia terjesztése, és genderőrülettel szembeni kritika és ellenvélemények elhallgattatása.

Magyarországon a genderideológia legfőbb politikai támogatói Gyurcsány Ferenc és felesége. Dobrev Klára a genderideológia hazai úttörőjeként már 2009-ben létrehozta az első, az eszmét népszerűsítő szervezetet. A mostani videót is Gyurcsányék „trollhadserege” tiltatta le.

A Facebook és más közösségi oldalak cenzúrája egyre nagyobb felháborodást okoz a világban. Varga Judit igazságügyi miniszter januárban összehívta a Digitális Szabadság Bizottság rendkívüli ülését is, és a Gazdasági Versenyhivatal elnökével is találkozót kezdeményezett, ahol a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok szankcionálási lehetősége került napirendre.

