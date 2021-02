Statiszták, bárhol

„Miért van Franciaország a Száhel-övezetben? Mert ez a terrorizmus elleni harc!” A felvételen hol szedett-vedett öltözetű, rossz arcú fegyveresek kóvályognak a sivatagban, hol nagyon megnyerő, nagyon fehér katonák irányítanak nagyon nagy helikoptereket hajadonfőtt vagy irreálisan lötyögő acélsisakban. Francoise-nak tetszett a felvétel, de Nicolas megint a maximumot akarta kihozni az Elnök úr Twitter-bejegyzéséből.

„Öt szuverén ország döntött úgy, hogy fölveszi a harcot a terrorizmus ellen” – a tárgyilagos férfihang (vajon még mindig Macron beszél?) szinte ráúszik a képre. Csád, Burkina Faso, Niger, Mali és Mauritánia egzotikus ruhába öltözött vezetői, persze franciául, elmondják, hogy „a helyzet bonyolult volt a térségben a terroristák miatt”. De aztán jött a Koalíció.

Au Sahel, les résultats sont là.

Nous, Européens, nous mobilisons plus largement. Nous, membres de la Coalition pour le Sahel, conjuguons tous nos efforts derrière une dynamique collective pour et avec les populations. pic.twitter.com/u4Ezt0x2u3 — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) February 15, 2021

Már csak a vágókép hiányzik. Estefelé a mindig, minden feladatról lecsúszó George végre csak fellövi majd a felhőbe a videókat az egzotikus ruhában vizet szürcsölő bennszülöttről meg a helikopterről. S ha megvan ez a két helyszíni felvétel Maliból, akkor zsír, már csak vágni kell és kész a meló.

Eközben Moussa igyekszik boldog arccal, szája elé tartott kezekkel szürcsölni, pedig a bolond francia már legalább hússzor arcon öntötte a vízzel, hogy jó legyen a felvétel. A cipőm tuti nem szárad meg estig, a sivatagban éjszaka pedig fagyni szokott, gondolja közben. De hát kell az a rohadt pénz, amit ezek úgy mondanak, "csak" tizenöt euró.

Ki az a barom, aki kitalálta, hogy sisak nélkül, hadonászva irányítsam egy helikopter felszállását? Látott ez már komoly hadműveletet? Sisak nélkül… Hans Weiss úgy érezte, kis őrtüzek gyulladnak ki sorban a tarkóján. De nem jó, így sem jó. Az operatőr szerint föl, a napba kell néznie, az olyan optimista kifejezést ad. Azért a napi százötven euró plusz gázsiért mondjuk még optimista is lehetek, sóhajt a katona. Kell az a rohadt pénz.

„Az európai országoknak is be kell kapcsolódniuk a Száhel-övezetben a terrorizmus elleni harcba, mert a terrorizmus leküzdése nemcsak a helybéli lakosság, de Európa biztonságát is szolgálja” – Francoise akkorát nevetett, hogy a hangmérnök kétségbe esetten kapta le fejéről a fülhallgatóját. Nem, fiúk, ezt a mondatot nem tesszük bele, még akkor se, ha az Elnök úr mondta. Túl sok volna! – a gyártásvezető vigyorogva ingatta a fejét.

Most mondd meg, koma, azt melyik marha találta ki, hogy itt, a Donnál védjük meg Pestet? Vagy te, te például Nagyváradot? – Nagy Samu tüzér hadnagy élénken hadonászott a géppisztolyával. A haditudósító ugyanis arra kérte őket, hogy gesztikuláljanak látványosan. Mindegy, hogy közben mit beszélnek. A háttérben a jeges, fagyos dombok, s a hadállások, ahogy vitézeink várják a bolsevisták támadását. A koma válaszolt volna, de nem nagyon tudott: bajuszára ráfagyott a jég.

Ufából vagy te is? Szergej a 3. számú rakétás gárdahadosztálytól legszívesebben átölelte volna a szűkszavú Grisenkát. Ötödik napja lövik nehéztüzérséggel Budapestet innen, erről a baromi hosszú dunai szigetről és tessék, ennek a kamerás kis mukinak kellett idetévednie a propagandistáktól ahhoz, hogy kiderüljön, hogy földik. A töküres hüvelyeket a be nem élesített aknavetőbe dobálva – mert állítólag így lesz dinamikus a felvétel – még váltottak pár szót. Szóval, te is itt véded meg Ufát? – tréfálkozott Szergej. Itt, de már nagyon unom, szólalt meg a bajtársa. Elvtársak, dörrent rájuk a kis kamerás muki, azt mondjátok inkább, hogy holnap elfoglaljuk a fasiszta fenevad fészkét, Budapestet. Még leolvassák a szátokról, mit beszéltetek, és akkor mindannyian mehetünk Szibériába, hogy valami táborban építsük a szocializmust.

Ezeknek elment az eszük. Afrikában kavarnak, miközben itt... Konstantinos, a boltos reményveszetten nézett végig az ablakon át a leszboszi kikötő irányából érkező újabb, végeláthatatlan tömegre. A boltot aznapra bezárta, a mobilján most újra megnézte a tizenöt vigyorjellel kitett bejegyzést a helikopterről, a pizsamás elnökökről és a sivatagi bohócokról. Megvédenek minket, s éppen a Szahara alatt?

Moussa végre a megfelelő szögben nyújtotta ki a kezét nedvességtől csöpögő ruhája fölé, miközben a csatakosra izzadt asszisztens rálöttyintett egy újabb adag vizet az agyonhasznált pet-palackból. Lelkesen szörcsintett: megkapja a tizenöt eurónak megfelelő napidíjat, és mhet az útjára. Nem sejtette, hogy Hans ugyanebben a percben – százötvenedjére – eltalálta a megfelelően optimista arckifejezést. A helikopter pedig fölemelkedett. Európa megmenekült. Csapó!