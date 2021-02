Óriási különbség van a nőiség és a radikális feminizmus között

Megosztás Tweet



Letiltotta Carrie Gress amerikai katolikus professzornő két éve megjelent könyvét a Facebook és az Instagram. A könyv keresztény szemszögből vizsgálja a radikális feminizmust és az LMBTQ ideológiát. A Facebook arra hivatkozott, hogy nem összeegyeztethető a kereskedelmi politikájával.

Letiltotta egy, a radikális feminizmust és az LMBTQ ideológiát keresztény szemszögből vizsgáló kötet reklámját a Facebook és az Instagram. Carrie Gress az amerikai katolikus egyetem filozófia professzora két évvel ezelőtt jelentette meg „Mérgező nőiesség” című könyvét, ám a közösségi média cenzorai valamiért csak most léptek – a demokraták és Joe Biden győzelme után.

Az Amerikai alkotmány első kiegészítése egyébként kimondja, hogy a kongresszus nem korlátozhatja a szólás-vagy a sajtószabadságot,

arra viszont úgy tűnik 1791-ben senki nem gondolt, hogy nem csak az állam tehet szájkosarat saját polgárára, hanem egy magáncég is

– hangzott el a Kossuth Rádió Vasárnapi újság című műsorában.

Carrie Gress elmondta, azzal magyarázták a döntésüket, hogy a katolikus ajándéküzletnek, amelynek a posztját tiltották, nem megengedett a felnőtt termékek vásárlásának, árusításának, használatának népszerűsítése.

Hozzátette, végül visszatették a hirdetést, engedték az árusítást, majd néhány napja újból eltávolították. „Eléggé meglepő, hogy egy katolikus ajándéküzletről azt vélelmezik, hogy felnőtt tartalmat árusít”.

Úgy gondolom, „ezek a cégek, azt hiszik, hogy az új elnök, és a kongresszus nem kéri majd számon őket a társadalmi gyámkodás és cenzúrázás miatt. Úgy érzik, hogy azt tehetnek, amit akarnak, és ebből a fajta fellépésből csak több lesz a következő időszakban”.

A könyv teljes címe: „Anti-Mária leleplezve – a kultúra megmentése a mérgező nőiességtől”. Azt jártam körbe, hogy a nők körében az utóbbi 50–60 évben az vált meghatározóvá, ami eltávolította őket a hagyományos keresztény nőiség értékeitől. Itt hoztam be a mérgező nőiség kifejezést,

ami az Egyesült Államokban sokat tárgyalt mérgező férfiasság mintáját követi.

„Tulajdonképpen ez része annak, amit a radikális feminizmus hirdet, és ami eltörölné a különbséget a férfi és nő között, benne a törekvéssel, hogy a nők legyenek férfiasabbak, a férfiak pedig legyenek hasonlatosabbak a nőkhöz. Azzal a feltételezéssel élnek, hogy ami hagyományosan férfias az szükségszerűen rossz is. De azt is látjuk, hogy a nők is a morális törvények fölött állónak érzik magukat, hogy rájuk se vonatkozzanak illyes fajta megszorítások. Ez pedig része a problémának, nem ismerjük fel, hogy ez a nőiség mérgező. A kultúra sem akar erről tudomást venni” – mutatott rá.

„Óriási különbség van a nőiség és a radikális feminizmus között, hiszen utóbbi megpróbál mindent kitörölni, ami nőies, és létrehozni a nem nélküli személyt, mint a kultúra ideálját. Egy hasonló elképzelés úgy jelenik meg az LMBTQ-mozgalmon keresztül, hogy azt állítja, az emberi jelleg megváltoztatható, aszerint, hogy az ember mivé akar válni”– fejtette ki.

Kifejtette,

„a folyamat az Egyesült Államokban a ’60-as ’70-s években indult, mára világosan látszanak a hibái, annak a meggyőződésnek a formájában, hogy tetszés szerint lehet megváltoztatni a nemet. A nőiség valami teljesen más, és megtestesíti, hogy milyen is a nő, abban az értelemben, hogy a férfival kiegészülve képeznek egységet. És természetesen ez az alapvető egysége annak is, amit családnak nevezünk”.

A könyvem rámutat arra, hogy bárki aki az uralkodó állásponttal nem ért egyet azt elhallgattatják, megalázzák, vagy a kultúra nevetség tárgyává teszi. Ezért is annyira ironikus, hogy betiltották a könyvemet, ami pontosan azt taglalja, hogy miként némítanak el olyan hangokat, amelyeket a könyv is megjelenít. Szomorú, hogy nem engednek szóhoz jutni olyanokat, akik szeretnék elmondani, hogy mit tartanak az igaz nőiségnek a mai világban.

Ehhez az is hozzátartozik, hogy mi konzervatívok, katolikusok, életpártiak sem végeztünk jó munkát abban,

hogy megmutassuk, létezik egy alternatív gondolat is a nőről, és nem csak a fősodratú kultúrából elhitetett hazugság, hogy a férfi ellenség, a gyerek pedig akadály a boldogság eléréséhez,

amivel egyébként a terhességmegszakítást is eladják – hangsúlyozta.

„Ezek a dolgok mind hozzájárulnak a család lerombolásához. Szeretném, hogy ez a gondolkodásmód megváltozzon, de ez nem fog egyhamar bekövetkezni, mert olyan régóta mondják ezeket a hazugságokat, hogy rengeteg nő elhitte. Valami sokkal drámaibb dolognak kell bekövetkeznie, többnek annál, mint pusztán a transzneműség kérdése, valaminek, ami ébresztőként hat”.