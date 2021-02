A járvány miatt szünetel az Amerika Kupa elődöntője – FOTÓK

A selejtezőnek tekinthető Prada Kupa hét győzelemig tartó fináléjában a Luna Rossa 4-0-ra vezet a Sir Ben Ainslie vezette britek ellen. A párharc azonban leghamarabb csütörtökön folytatódhat, mivel Aucklandben – augusztus óta először – három új fertőzöttet regisztráltak.

Jacinda Ardern miniszterelnök ezért lezárásokat jelentett be, és minden iskola, illetve nyilvános intézmény, köztük az Amerikai Kupa központja, 72 órára karanténba került.

The moment BRITANNIA got away.

A tough day of racing, where @INEOSTEAMUK kept it close, but not close enough.#PRADACupFinal pic.twitter.com/YVVLGuRoWM

— americascup (@americascup) February 14, 2021