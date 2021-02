Alonsónak kitört pár foga, de nincs más baja balesete után

Az Alpine (korábbi nevén Renault) Forma-1-es csapat spanyol pilótáját csütörtök délután kórházba szállították, mert egy kocsi elütötte közúti kerékpáros edzése közben Svájc déli részén.

A brit Autosport szakportál beszámolója szerint

Az Alpine F1 Team csütörtök esti nyilatkozatában megerősítette, hogy Alonso „öntudatánál van” és a körülményekhez képest „jól érzi magát”, de péntek reggel további orvosi vizsgálatok várnak rá.

Fernando Alonso set for surgery in Switzerland today on broken teeth from cycling crash, but good news is he has suffered no serious injuries https://t.co/Fj0cHh4nKc

— Jon Noble (@NobleF1) February 12, 2021