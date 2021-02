Megosztás Tweet



Nem nyitni kell, hanem oltani! Az ellenzék úgy akar különbözni a kormánytól, hogy közben a fővárosi és nagyvárosi szavazói kedvében járjon. Bármekkora áron. Kiszelly Zoltán politológus írása a Mozgástér blogon.

Egy év leállás után hedonista korunkban érthető a korona-fáradtság. Déd- és nagyszüleink talán azért megértőbbek, mert ők átélték a Nagy Háborút, a gazdasági világválságot, a II. világháborút, vagy 1956-ot, amelyek a mostani járványügyi intézkedéseknél embert próbálóbbak voltak – írja Kiszelly Zoltán politológus a Mozgástér blogon.

A XXI. század emberének a XX. század élettapasztalata a múlt része, ő most él, most akar a “régi normalitáshoz” visszatérni és az nem vigasztalja, hogy főszabályként fűtött lakásban, wc-papírral és tésztával bőven feltöltött boltok közelében és jó túlélési esélyekkel néz szembe a kórral.

A járvány elleni védekezés eszköztára ismert és véges,

abból minden állam a saját helyzetéhez illő intézkedéseket választja ki. Németországban és Ausztriában például csak most nyitnak ki a fodrászok, mert rájöttek, hogy jobb ellenőrzött módon nyitva tartani, mint ellenőrizetlen módon zugfodrászkodni.

Magyarország most is a mezőny előtt jár. A nemzeti konzultáció előbb vitát, majd konszenzust teremtett a járványügyi intézkedésekről. Még azok is elmondták véleményüket a kérdésekről, például a közösségi médiában, akik nem küldték vissza az íveket. Nálunk talán ezért is ilyen magas az intézkedésekkel és a kormány járványkezelésével elégedettek aránya.

A többség elégedett.

Az emberiség a járványnak abba a szakaszába ért, amelyben már látszik a fény az alagút végén. Jobb híján az oltás és a nyájimmunitás kínálja a legjobb kiutat, akinek jobb ötlete van, biztosan orvosi Nobel-díjat kap érte.

Az ellenzék pedig ahelyett, hogy segítené a járványkezelést,

rossz szokása szerint akadályozza.

Egybites kommunikációs paneljeik a kormány intézkedéseinek tagadására épülnek. Most éppen a következő nemzeti konzultációt akarják beelőzni, és már most nyitást követelnek.

A magát “demokratikusnak” és “európainak” nevező hazai ellenzék ezzel egy platformra került az általuk és a mainstream média által is szélsőségesnek titulált nyugat-európai pártokkal, például az Osztrák Szabadságpárttal (FPÖ), ergo maga is szélsőségessé válik.

A kétségbeesés nem indokolja a felelőtlenséget. A túl korai nyitás következményeinél Portugáliára szokás mutatni, amely komoly árat fizet ezért. A helyzetre most is a kormány adja a jó választ:

MINDENKI REGISZTRÁLJON OLTÁSRA, hogy a nyugatról ÉS KELETRŐL érkező vakcinákkal mihamarabb elérjük a hőn vágyott nyájimmunitást.

Magyarország ebben is jobban teljesít, ismét a mezőny előtt járunk. A kormány idejekorán és ideológiai szemellenzőktől mentesen szerződött orosz és kínai vakcinákra, így nálunk több embert és gyorsabban lehet beoltani, miközben más országok még mindig a Brüsszel által beszerzett vakcinákra várnánk.

Szélsőséges nyitás helyet konzultálni kell és közben oltani, oltani és oltani. Nálunk, szerencsére, bőven lesz mivel. Utána — megfontoltan és nem szélsőségesen — jöhet a nyitás.

