Már a palacsintaszirup is lehet rasszista

Rasszizmussal vádolták meg az Amerikai Egyesült Államokban híres Aunt Jemina palacsintaszirupgyártó céget, amely emiatt logót változtatott. Más cégek is változtatni kényszerültek megjelenésükön a tavalyi Black Lives Matter tüntetések nyomására.

A több mint 130 éves múltra visszatekintő Aunt Jemima (Jemima nagynéni) márka új neve a Pearl Milling Company lett, utalva ezzel a liszt, mint fő alapanyag 1889-es előállítási technikájára – derül ki a Magyar Nemzet cikkéből.

A márka tulajdonosa, a PepsiCo arculatváltását 2020 közepén jelentette be tavaly nyáron történt Balck Lives Matter- (BLM-) tüntetések és egy TikTok-felhasználó videójának nyomására, amelyben egy nő a márka „rasszista múltjára” hívta fel a felhasználók figyelmét.

Ezt követően

a márka képviselői elismerték, hogy rasszista sztereotípián alapul a termékükön látható fekete bőrű nő,

és a múltbéli változtatások nem voltak elegendőek.

A Pepsi-Colát is gyártó és forgalmazó vállalat a márka hivatalos oldalán úgy fogalmaz, hogy a cég sikerei mindig is „a sokszínűség alapjaira épültek”, és számukra „kifejezetten fontos a faji egyenlőség megteremtése” – noha a multinacionális vállalat felső vezetésében jelenleg csupán egyetlen színes bőrű ember található – derül ki a cikkből.

„Sürgősen el kell távolítani az ilyen szimbólumokat a közösségi felületekről, mert sokakban a terror és a rettegés képét jelenítik meg”

– fogalmazott Riché Richardson, a Cornell Egyetem Afrikai Tanulmányok és Kutatóközpontjának a docense.

Azonban nem ez az egyetlen márka ami a közelmúltban valamiféle változtatásra kényszerült. Egy hazánkban is ismert márka, az Uncle Ben's rizs és szószok is arculatváltásra kényszerültek, de a politikai korrektség áldozatául esett a német Zigeunersauce (cigánymártás) is.

„A rasszizmus vádja miatt a megjelenésüket megváltoztatni kényszerülő cégek azért sincsenek könnyű helyzetben, mivel a jól bejáratott és széles körben ismert márkájuk az új névvel és csomagolással könnyen elveszítheti ismertségét és így versenyelőnyét, a fogyasztók ugyanis nem minden esetben fogják felismerni régi-új kedvenc terméküket” – írja a cikk szerzője.

A címlapfotó illusztráció.