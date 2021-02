„Szülő szülő”, „társszülő” és „embertej” – Elszabadult a briteknél a genderőrület

Ugyan a világon Nagy-Britanniában a legmagasabb a koronavírus-betegek elhalálozási aránya, az egyik kórház talált időt arra, hogy személyzetét semleges kifejezések használatára utasítva eltörölje többek közt az anya, az apa és az anyatej fogalmakat. Mindezt természetesen azért, hogy véletlenül se sértsék meg a transzneműeket – számolt be róla az RT.com.

