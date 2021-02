Fucsovics Márton több meccslabdáról verte Wawrinkát

A magyar Davis Kupa-válogatott vezére, aki a nyitókörben az ausztrál Marc Polmanst búcsúztatta, előzőleg úgy nyilatkozott, hogy nagyon várja kettejük ötödik csatáját.

„Jó meccs lesz! Most fordul majd a kocka, és neki lesz inkább vesztenivalója.

– fejtette ki a találkozó előtt „Fucso”.

Az előző négy összecsapásból az ATP-rangsorban 55. Fucsovics egyet tudott megnyerni, 2018-ban Genfben, amikor végül megszerezte karrierje eddigi egyetlen tornagyőzelmét.

A 10 500 férőhelyes John Cain Arenában rendezett ötödik meccset a magyar játékos kezdte jobban, és 3:1-re elhúzott. A 35 éves olimpiai bajnok – aki 18. a világranglistán, de volt harmadik is – 4:4-nél utolérte őt, ám 5:5 után megint elbukta az adogatását, ami már a nyitószettjébe került.

A folytatásban

Az Australian Open 2014-es bajnoka azonban nem adta fel, a harmadik felvonás elején rögtön brékelt, majd a különbséget tartva szépített. A negyedik szett a másodikhoz hasonlóan ismét simábban alakult, a svájci 4:0-ra, majd 5:1-re elhúzott, és szűk három óra elteltével kiegyenlített.

"This is my favourite Grand Slam tournament...I want to enjoy this moment, I want to enjoy the sunshine" 🌞😃

Take a bow, Marton Fucsovics, you're through to round 3⃣ 🙌#AusOpen | #AO2021 pic.twitter.com/S7rLalKUJO

— #AusOpen (@AustralianOpen) February 10, 2021