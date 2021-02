Biden túllőtt a célon: törölte a nőket

To recap: President Biden signed an executed order banning discrimination on the basis of gender identity or sexual orientation. Transphobes are claiming this attacks the rights of cis women. It does not, of course. It's just tragic logic and sad bigotry. #BidenErasedWomen

Joe Biden legújabban aláírt, a nemi identitáson vagy szexuális irányultságon alapuló megkülönböztetés megelőzése céljából hozott végrehajtási rendelete széleskörű nemtetszést, felhördülést váltott ki, különösen annak női sportolókat érintő vonatkozásai miatt.

"Biden elnök szövetségi ügynökségek számára kiadott végrehajtási rendelete tulajdonképpen arra utasít, hogy kizsigereljék a nők jogi védelmét, és azt mintegy ötven évvel vessék vissza, eltörölve mindazt, amit ezalatt elértünk” – fogalmazott a Daily Callernek nyilatkozva Christiana Holcomb, az Alliance Defending Freedom jogvédő egyesület tanácsadója. Kifejtette: így a biológiailag férfinak számító, ám magukat transzneműnek valló versenyzők a női sportolókkal szemben indulhatnak.

Pedig a helyzet még súlyosabbá válhat azáltal, ha az elnök aláírja az 1964-es, a szexuális orientáció és a nemi identitás védelme érdekében hozott polgári jogi törvényt módosítását, amely lehetővé teszi a magukat transzneműnek valló férfi sportolók női számokban való indítását.

Holcomb kijelentette: ijesztő kilátások ezek a női sport jövőjére nézve. A tanácsadó kitárt arra is, milyen problémákat okoz ez majd a női sportolók öltöző, és mellékhelyiség-használatának tekintetében.

On day 1, Biden unilaterally eviscerates women's sports. Any educational institution that receives federal funding must admit biologically-male athletes to women's teams, women's scholarships, etc.

A new glass ceiling was just placed over girls.https://t.co/cGWZqDpxl8

— Abigail Shrier (@AbigailShrier) January 21, 2021