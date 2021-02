Megosztás Tweet



Az építészet a legdemokratikusabb művészeti ág. Élvezetéhez nem kell múzeumba menni, vagy éppen árverésre járni. Ugyanakkor a „műalkotásokat” akkor is látjuk, ha éppen nem akarjuk, sőt, ezekben élünk, dolgozunk, szórakozunk. Ezért az építészet és az épített környezet közügy – írja Szende András az archiTEXTÚRA blogon.

Az archiTEXTÚRA blog ezzel a közüggyel, a magyar építészet, városépítészet és tájépítészet értékeivel és kihívásával foglalkozik. Alapvetően nem az egyes épületek és beruházások építészeti kritikájáról lesz szó, hanem a tágabb összefüggésekről, a jó vagy éppen rossz példa mögött álló szemléletről, épített örökségünkkel való sáfárkodásról, az illeszkedésről, vagy éppen a fenntarthatóságról. Fontos szerephez jutnak majd az olyan időszerű témák, mint a rekonstrukció, a lakóparkok jelensége, környezetünk túlépítése, vagy a gépkocsihasználat a XXI. századi városban.

(Fotó: architextura.hu)

Az archiTEXTÚRA blog egyik központi témája az örökségvédelem, elsősorban a történelmi Magyarország műemlékeinek, a frissen megújult, vagy éppen üresen pusztuló emlékek bemutatása. Azonban egy-egy emlék nem csak önmagában áll, gyakran az egész környező tájat meghatározza, mint a kevéssé ismert majki remeteség, sőt, gyakran egy-egy település vagy régió fejlődésének záloga is lehet. (A külön nem jelölt képek saját felvételek.)

(Fotó: architextura.hu)

Az örökségvédelem nem csupán keveseket érintő, elvont terület, hanem mindennapi használati, városképi, sőt kulturális kérdés is. Az archiTEXTÚRA blog nem kíván szégyenfallá válni, de szóvá kívánja tenni azokat a káros folyamatokat, melyek épített környezetünket rombolják… ahogy ezen a pesti bérházon sajnos látható is…

(Fotó: architextura.hu)

Az archiTEXTÚRA későbbi posztjaiban természetesen nemzetközi példák is szerepelnek majd, hiszen a városépítészeti kérdések, az egyese épületek rekonstrukciói több országban is sokakat érdeklő, sőt megosztó kérdések, számos tanulsággal számunkra is. A képen a drezdai Miasszonyunk templom a második világháború előtt, után és napjainkban. (Kép forrása itt, valamint saját felvétel.)

(Fotó: architextura.hu)

Az archiTEXTÚRA blog fontos hivatásának tekinti a magyar városépítészet olyan, kevéssé ismert, de igényes és példamutató alkotásainak bemutatását, mint a kecskeméti „Andrássy út”, ami a pályaudvar és a városközpont között teremt elegáns és nagyvonalú összeköttetést.

(Fotó: architextura.hu)

Az archiTEXTÚRA blog nem kíván építészkritikai fórummá válni, hanem az egyes épületek tágabb összefüggéseit szeretné bemutatni. A képen látható tatai templomtéri társasházat ezért nem is magas építészeti minősége, az igényes anyaghasználat miatt mutatjuk be, hanem mert belvárosi fekvésével, egy korábban ott álló rossz állapotú épület bontásával a városközpont újjáéledéséhez járult hozzá, szemben a városszéli lakóparkokkal.

(Fotó: architextura.hu)

Az archiTEXTÚRA blogban teret kapnak az egyes új alkotások, épületek, közterek mélyebb elemzései, bemutatásai is. A későbbiekben tervezők segítenek majd megismerni az adott munka kulisszatitkait, nehézségeit, szépségeit.

(Fotó: architextura.hu)

Az archiTEXTÚRA blog napjaink legfontosabb várostervezési kérdéseivel is foglalkozni kíván. Ezek közé tartozik a gépkocsihasználat, a bevásárlóközpontok térnyerése a hagyományos városközpontok rovására, vagy éppen a közterület felosztása az egyes közlekedési módok között. Mindezen folyamatok „állatorvosi lova” a képen látható pesti Rákóczi út, ami elegáns üzletutcából mára „városi autópályává” vált.