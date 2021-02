Negyvenhárom évesen történelmet írhat Tom Brady

Megosztás Tweet



A tizedik fináléjára készülő Tom Brady, a Tampa Tampa Bay Buccaneers 43 éves irányítója újabb rekordot dönthet vasárnap este az amerikaifutball-liga (NFL) nagydöntőjében. Az 55. Super Bowlt közép-európai idő szerint hétfőn 0.30 órától rendezik. Az év sporteseményét Amerikában több mint 100 millióan követik élőben, de világszerte több százmillióan követik a legnépszerűbb sportesemény.



A szuperdöntőben az Amerikai főcsoport győztese, a címvédő Kansas City Chiefs, valamint a Nemzeti főcsoport bajnoka, a Tampa Bay Buccaneers találkozik egymással.

Az összecsapás több szempontból is történelminek tekinthető, hiszen ez lesz az első alkalom, hogy az egyik fél, jelen esetben a Tampa, saját stadionjában léphet pályára. Teheti mindezt egy olyan idény végén, melynek során a koronavírus-járvány miatt a mérkőzéseket zárt kapuk mögött, vagy minimális létszámú nézőközönség előtt játszották.

A Raymond James Stadionban 25 ezren szurkolhatnak majd a csapatoknak, közülük 7500 már beoltott egészségügyi dolgozó lesz.

Ez az első Super Bowl, amelyben két olyan irányító lesz érdekelt, aki az előző két nagydöntőben magasba emelhette a Vince Lombardi-trófeát. Brady még a New England Patriots tagjaként 2019-ben a hatodik bajnoki címét nyerte a Los Angeles Rams legyőzésével, míg tavaly Patrick Mahomes a San Francisco 49ers ellen vezette sikerre a Kansas Cityt.

Szakértők szerint Brady és Mahomes személyében ezen a Super Bowlon kerül szembe egymással minden idők legjobb, valamint a jelenkor és a jövő legkiemelkedőbb irányítója. Utóbbi egyébként már most fantasztikus pályafutást tudhat maga mögött, hiszen kezdőként ez a harmadik szezonja, mindhárom idényében eljutott az Amerikai főcsoport döntőjéig - az elsőben éppen a Brady vezette New England állította meg -, a legutóbbi kettőben pedig a Super Bowlig menetelt együttesével. Ezen kívül kezdőként első idényében ő lett a liga legértékesebb játékosa, és a tavalyi Super Bowlon is őt választották a legjobbnak.

A veterán Brady tavaly húsz év után hagyta el a New England Patriots csapatát, Tampában pedig rögtön megmutatta, miért is klasszis még mindig.

Az egyéni számokat tekintve szinte mindenben klubrekordot döntött, ráadásul a 2003-as bajnoki cím után újra bejuttatta a floridai együttest a Super Bowlba.

A két alakulat az alapszakaszban is találkozott egymással, akkor a Kansas City vendégként 27-24-es győzelmet aratott, ami csalóka eredmény, mivel Andy Reid együttese kézben tartotta a meccset. Már az első negyedben 17-0-ra vezetett, köszönhetően elsősorban annak, hogy az elkapó Tyreek Hill "szétszedte" a hazaiak védelmét és több mint 200 yardot termelt, a hazaiak pedig csak a vége felé tudtak közelebb zárkózni.

Az NFL történetében legutóbb éppen a Brady vezette New England tudta megvédeni címét, a Patriots 2004-ben és 2005-ben is megnyerte a Super Bowlt, azóta erre a Seattle Seahawksnak 2015-ben, valamint a New Englandnek 2018-ben lett volna lehetősége, de egyik gárda sem járt sikerrel.

Rekord rekord hátán

A nagydöntők történetében Tom Brady már eddig is több rekordot tartott. Kilenc döntőből már hatszor emelhette magasba a Vince Lombardi-trófeát. Ő lehet az első játékos, aki két csapatban is végső győzelemhez vezetheti csapatát. Brady mind a hat győzelmét a New England Patriots-szal szerezte. Négyszer őt választották a döntő legjobb játékosának. Soha egy játékosnak nevéhez nem fűződik annyi passzkísérlet (392) és annyi sikeres passz (256) mint neki a döntőbe. A 2017-es Houston elleni összecsapáson pedig 43-ször volt sikeres, ami szintén rekordnak számít. A kilenc döntőben 18 touchdownt szerzett. Ezzel szintén minden korábbi irányítót felülmúl.